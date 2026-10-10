Hard-Enduro-WM Sea to Sky: Zeitstrafe wirft Manuel Lettenbichler zurück

Auf dem rund 40 Kilometer langen Kurs mit neun Checkpoints und Anstiegen bis auf 1430 Meter entwickelte sich zunächst ein offenes Rennen: James Moore und Thomas Scales gaben in der Türkei früh das Tempo vor, ehe Kabakchiev auf seiner Sherco bei CP6 die Führung übernahm und ab dann an jedem Checkpoint die Bestzeit setzte. Nach 1:45:02 h sah der Bulgare als Erster das Ziel und verbuchte somit die 10 WM-Punkte für den Sieg im Sprint-Rennen – 50 Sekunden vor Moore (9 Punkte), Mitch Brightmore (8 Punkte) wurde Dritter. Die ersten sechs lagen innerhalb von viereinhalb Minuten.

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Für die eigentlichen Schlagzeilen sorgte die Rennleitung: Gleich drei Fahrer kassierten wegen Verstößen gegen die Tankpunkt-Regeln je zehn Strafminuten. Besonders bitter traf es Manuel Lettenbichler. Weil sein Vater Andreas während des Tankstopps die überhitzte Hinterradbremse mit Wasser kühlte, werteten die FIM-Offiziellen dies als unerlaubte Hilfe. Der auf der Strecke Fünftplatzierte fiel damit auf Rang 15 zurück. Mario Román (auf der Strecke Vierter) und Thomas Scales erwischte es ebenfalls: Sie hatten beim Tankstopp die Motoren laufen lassen und wurden auf die Plätze 14 und 19 zurückversetzt.

Von den Strafen profitierten die Verfolger: Ashton Brightmore erbte Rang 4, David Cyprian wurde Fünfter und Routinier Graham Jarvis komplettierte als Sechster die Top-6.

Nach dem Beach-Race-Sieg von Mitch Brightmore und Kabakchievs Forest-Race-Triumph ist das Wochenende völlig offen. Die Entscheidung fällt am Samstag im legendären Mountain Race – der Auffahrt zum Gipfel. Zum Saisonabschluss geht es anschließend zum 24MX Hixpania nach Spanien (23. bis 25. Oktober).

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Ergebnisse Hard-Enduro-WM Sea to Sky, Forest Race:

1. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, 1:45:02,4 h 2. James Moore (ZA), Beta, +50 sec 3. Mitch Brightmore (GB), GASGAS, +1:43 min 4. Ashton Brightmore (GB), GASGAS, +2:54 5. David Cyprian (CZ), KTM, +3:26 6. Graham Jarvis (GB), JARV-E, +4:27 7. Dieter Rudolf (A), GASGAS, +5:09 8. Alfredo Gómez (E), Beta, +6:00 9. Toby Shaw (GB), GASGAS, +7:08 10. Luke John Walker (ZA), Sherco, +8:45 Wegen Zehn-Minuten-Strafe zurückgefallen: 14. Mario Román (E), Husqvarna, +12:08 min 15. Manuel Lettenbichler (D), KTM, +12:33 19. Thomas Scales (ZA), Beta, +15:15

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