Mugello: Die Rückkehr der großen V2-Bikes – und von Andrea Iannone

Zwei Monate ist es her, als der Harley-Davidson Bagger World Cup in Austin sein Debüt feierte. In Texas erlebten die Zuseher das erste Mal das donnernde V2-Spektakel mit den 280-kg-Bikes – der Australier Archie «Maddog» McDonald und der Spanier Oscar Gutierrez waren die ersten beiden Sieger. McDonald führt die Gesamtwertung nach dem ersten Rennwochenende mit 41 Punkten an.

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Die neue Rennserie bestreitet im Rahmen der MotoGP-WM 2026 sechs Events mit insgesamt zwölf Rennen. Am kommenden Wochenende finden in Mugello Rennen 3 und 4 statt. Mittlerweile bekam das noch sehr überschaubare Startfeld Zuwachs – der ehemalige MotoGP- und Superbike-Pilot Andrea Iannone wird auf dem Autodromo Internazionale del Mugello seine Premiere auf der Renn-Harley haben. Iannone tritt im indonesischen Team Niti Racing an und ist zuversichtlich, dass er auf Anhieb schnell sein kann – Selbstbewusstsein hatte der Italiener schon immer reichlich zur Verfügung.

Andrea Iannone richtet sich ein Foto: Bagger World Cup Andrea Iannone richtet sich ein © Bagger World Cup

Andrea Iannone: Neustart mit Heimrennen

Im Gegensatz zu seinen neun Kontrahenten hat Iannone mit dem 200 PS starken Road-Glide-Motorrad aus Milwaukee noch keine Erfahrung sammeln können. Die Fahrer und Teams hatten neben dem ersten Rennwochenende zuvor in Austin einen zweitätigen Test, um sich auf ihre Arbeitsgeräte einzuschießen.

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Andrea Iannone wird dem Bagger World Cup guttun – egal, was bei ihm am Ende dabei herauskommt. Bislang fehlten nämlich große Namen als Zugpferd für die neue Rennserie. Und Mugello ist der perfekte Ort, wo «The Maniac» seine große Show abziehen kann.

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Auch für Harley-Davidson Neuland

Auch für Harley-Davidson ist das Rennwochenende in Mugello eine Premiere – noch nie wurden mit den «Baggern» auf einer europäischen Strecke Rennen gefahren. Im November 2024 absolvierte die Traditionsmarke aus den USA jedoch direkt nach dem MotoGP-Saisonfinale auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen Testlauf. Die nationale King-of-the-Baggers-Serie wird ausschließlich auf amerikanischen Rennstrecken ausgetragen.

Die Fahrer und Teams des Harley-Davidson Bagger World Cups haben in Mugello ein dichtes Programm zu absolvieren. Am Freitag finden die beiden freien Trainings und das Qualifying statt. Am Samstag werden um 12.10 Uhr und um 16.10 Uhr die Rennen über jeweils acht Runden gefahren.