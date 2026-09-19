MotoGP-Sprint Spielberg: Debakel für Pedro Acosta – Martin neuer WM-Leader

Im Qualifying waren die Top-4 Jorge Martin (Aprilia), Marc Marquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM) und Marco Bezzecchi (Aprilia) dem Rest des Feldes mehrere Zehntelsekunden voraus, dieses Quartett schrieb auch die Geschichte im Sprint im grünen Herzen Österreichs.

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Als die Ampeln ausgingen und die Fahrer zur ersten Kurve sprinteten, war es Polesetter Martin, der Platz 1 vor Marc Marquez, Bezzecchi und Acosta behielt, doch bereits in der folgenden Schikane bremste sich Marc innen an Martin vorbei, wodurch der Aprilia-Pilot neben die Strecke kam und bis auf den fünften Platz zurückfiel. Eine Kurve später übernahm Acosta die Führung, weil Marquez den Scheitelpunkt verpasste.

Nach der sehr turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Geschehen, nach drei Runden führte Acosta eine gute Sekunde vor Marc Marquez, Bezzecchi, Alex Marquez, Ai Ogura, Martin und Pecco Bagnaia.

In Runde 5 wurden Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) und Diogo Moreira (LCR Honda) zu zwei Long-Laps verdonnert, weil sie zu früh gestartet waren. Acosta hatte eine deutlich höhere Pace als der Rest des Feldes und setzte sich immer weiter von seinen Verfolgern Marc Marquez, Bezzecchi und Martin ab.

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Marc Marquez: Nach dramatischem Rennen auf Platz 2 Foto: Gold and Goose Marc Marquez: Nach dramatischem Rennen auf Platz 2 © Gold and Goose

In Runde 7 von 14 überholte Martin seinen Teamkollegen Bezzecchi und war Dritter – damit war die Jagd auf Marc Marquez eröffnet! In Kurve 1 hinein zahlte es Martin Marquez wenig später mit gleicher Währung zurück, bremste sich innen an seinem Landsmann vorbei und schickte den siebenfachen MotoGP-Champion neben die Ideallinie. Gegenüber Acosta hatte Martin aber nichts zu bestellen, das KTM-Ass fuhr in der neunten Runde über eine halbe Sekunde schneller als der Zweitbeste im Feld!

Für KTM brach eine Welt zusammen

In Runde 11 die Katastrophe für KTM: Acosta stürzte mit 2,5 sec Vorsprung in Führung liegend, er war zu schnell in die Schikane eingebogen. Während für die KTM-Chefetage eine Welt zusammenbrach, führte Martin vor Marc Marquez und Bezzecchi.

Die Top-3 blieben bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge gleich, die restlichen Punkteränge eroberten Ogura, Alex Marquez, Bagnaia, Zarco, Aldeguer und Binder.

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Mit seinem 20. Sprint-Sieg eroberte Jorge Martin die Führung in der Weltmeisterschaft zurück, er liegt jetzt mit 285 Punkten drei vor Marc Marquez. Vor dem Wochenende waren beide mit 273 Zählern gleichauf.