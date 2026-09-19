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MotoGP-Sprint Spielberg: Debakel für Pedro Acosta – Martin neuer WM-Leader

KTM-Aushängeschild Pedro Acosta hat den Sieg im Sprint auf dem Red Bull Ring in Spielberg am Samstagnachmittag weggeschmissen. Jorge Martin (Aprilia) besiegte Marc Marquez (Ducati).

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Marc Marquez und Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
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Im Qualifying waren die Top-4 Jorge Martin (Aprilia), Marc Marquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM) und Marco Bezzecchi (Aprilia) dem Rest des Feldes mehrere Zehntelsekunden voraus, dieses Quartett schrieb auch die Geschichte im Sprint im grünen Herzen Österreichs.

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Als die Ampeln ausgingen und die Fahrer zur ersten Kurve sprinteten, war es Polesetter Martin, der Platz 1 vor Marc Marquez, Bezzecchi und Acosta behielt, doch bereits in der folgenden Schikane bremste sich Marc innen an Martin vorbei, wodurch der Aprilia-Pilot neben die Strecke kam und bis auf den fünften Platz zurückfiel. Eine Kurve später übernahm Acosta die Führung, weil Marquez den Scheitelpunkt verpasste.

Nach der sehr turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Geschehen, nach drei Runden führte Acosta eine gute Sekunde vor Marc Marquez, Bezzecchi, Alex Marquez, Ai Ogura, Martin und Pecco Bagnaia.

In Runde 5 wurden Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) und Diogo Moreira (LCR Honda) zu zwei Long-Laps verdonnert, weil sie zu früh gestartet waren. Acosta hatte eine deutlich höhere Pace als der Rest des Feldes und setzte sich immer weiter von seinen Verfolgern Marc Marquez, Bezzecchi und Martin ab.

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Marc Marquez: Nach dramatischem Rennen auf Platz 2
Marc Marquez: Nach dramatischem Rennen auf Platz 2
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez: Nach dramatischem Rennen auf Platz 2
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In Runde 7 von 14 überholte Martin seinen Teamkollegen Bezzecchi und war Dritter – damit war die Jagd auf Marc Marquez eröffnet! In Kurve 1 hinein zahlte es Martin Marquez wenig später mit gleicher Währung zurück, bremste sich innen an seinem Landsmann vorbei und schickte den siebenfachen MotoGP-Champion neben die Ideallinie. Gegenüber Acosta hatte Martin aber nichts zu bestellen, das KTM-Ass fuhr in der neunten Runde über eine halbe Sekunde schneller als der Zweitbeste im Feld!

Für KTM brach eine Welt zusammen

In Runde 11 die Katastrophe für KTM: Acosta stürzte mit 2,5 sec Vorsprung in Führung liegend, er war zu schnell in die Schikane eingebogen. Während für die KTM-Chefetage eine Welt zusammenbrach, führte Martin vor Marc Marquez und Bezzecchi.

Die Top-3 blieben bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge gleich, die restlichen Punkteränge eroberten Ogura, Alex Marquez, Bagnaia, Zarco, Aldeguer und Binder.

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Mit seinem 20. Sprint-Sieg eroberte Jorge Martin die Führung in der Weltmeisterschaft zurück, er liegt jetzt mit 285 Punkten drei vor Marc Marquez. Vor dem Wochenende waren beide mit 273 Zählern gleichauf.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

14

0,000

1:28,749

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

14

0,000

1:29,095

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

14

0,000

1:29,167

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

14

0,000

1:29,225

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

14

0,000

1:29,218

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

14

0,000

1:29,392

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

14

0,000

1:29,375

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

14

0,000

1:29,488

09

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

14

0,000

1:29,430

10

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

14

0,000

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