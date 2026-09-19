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Valentino Rossi über Bulega-Rückkehr: «Überglücklich und sehr stolz»

Im VR46-Team von MotoGP-Legende Valentino Rossi begann die Karriere von Nicolò Bulega. Nach einer Unterbrechung von sieben Jahren kehrt er als Superbike-Star zurück. Ein Kreis schließt sich.

Superbike WM

Valentino Rossi und Nicolo Bulega arbeiten 2027 wieder zusammen
Valentino Rossi und Nicolo Bulega arbeiten 2027 wieder zusammen
Foto: Gold & Goose
Valentino Rossi und Nicolo Bulega arbeiten 2027 wieder zusammen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Die VR46 Riders Academy ist ein von Valentino Rossi gegründetes Trainingsprogramm, das der Italiener noch zu seiner aktiven Zeit gegründet hat. Auf seiner Ranch im italienischen Tavullia förderte und trainierte der neunfache Weltmeister Nachwuchsrennfahrer, um sie auf den Weg in die Weltmeisterschaft bis hin zur MotoGP vorzubereiten. Dafür etablierte Rossi ein eigenes Team, das er zuerst in der Moto3 an den Start brachte.

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In dieser Zeit fiel Rossi und seinem Team ein gewisser Nicolò Bulega auf. Der mittlerweile 26-Jährige debütierte im Sky Racing Team VR46 beim Saisonfinale der Moto3 in Valencia. Nach drei Jahren in der kleinsten Kategorie (2016–2018) folgte ein Jahr in der Moto2. Doch es stellte sich kein Erfolg ein und Ende 2019 kam es zur Trennung.

In der seriennahen Weltmeisterschaft gab Bulega seiner Karriere neuen Schwung. Mit Aruba.it Ducati gewann der Italiener die Supersport-WM 2023 und stieg anschließend in die Superbike-WM auf. Nach zwei Vizetiteln steht Bulega in diesem Jahr vor dem Gewinn der Top-Kategorie.

Im Artikel erwähnt

Nach wochenlangen Spekulationen gab das VR46-Team am 9. September die Verpflichtung von Nicolò Bulega für die MotoGP bekannt. Damit schließt sich ein Kreis und Rossi empfängt seinen Landsmann mit offenen Armen - ist es doch eine späte Bestätigung der geleisteten Arbeit.

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«Ich bin überglücklich und sehr stolz. Es ist eine schöne Geschichte, denn Nicolò hat bei uns in der Akademie angefangen», verwies der frühere MotoGP-Star auf die gemeinsame Vergangenheit. «Zu Beginn seiner Karriere haben wir ihm sehr geholfen. Alle haben von Anfang an viel von ihm erwartet, aber vielleicht war er einfach noch nicht bereit oder hatte einfach Pech, und so haben wir uns getrennt. Im Superbike-Fahrerlager hat er fantastische Arbeit geleistet, sich selbst wiedergefunden und ist Weltmeister geworden. Er kennt die Reifen und das neue Motorrad, weil er der Testfahrer ist. Daher denke ich, dass es Spaß mit ihm machen könnte.»

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Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

553

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

407

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

247

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

201

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

198

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