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Überragend: Jorge Martin (1.) wies Marquez in die Schranken und profitierte

Es war ein jederzeit spektakulärer MotoGP-Sprint auf dem Red Bull Ring. Aprilia-Pilot Jorge Martin zeigte ein Ausnahmerennen. Früh weit zurückgefallen ging es wieder auf Platz 2. Dann half das Glück.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Jorge Martin gewann vor Marc Marquez und Marco Bezzecchi
Jorge Martin gewann vor Marc Marquez und Marco Bezzecchi
Foto: Gerhard Schiel
Jorge Martin gewann vor Marc Marquez und Marco Bezzecchi
© Gerhard Schiel

Im Artikel erwähnt

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Jorge Martin gewann den MotoGP-Sprint auf dem Red Bull Ring mit einer außergewöhnlichen Vorstellung. Die begann bereits am Vormittag – denn schon im Q2 hatte Martin mit Startplatz 1 für ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Aprilia-Pilot hatte die Rivalen Marc Marquez und Pedro Acosta hinter sich gelassen.

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Der Sprint ging los mit einem Duell der WM-Tabellenführer – denn sowohl Jorge Martin als auch Marc Marquez waren mit 274 Punkten ins Rennen gegangen. Durch Kurve 1 schickte Martin den Ducati-Piloten weit, in der ersten Schikane setzte Marquez dann ein typisches «MM93-Manöver», das den Aprilia-Piloten von der Linie brachte. Martin verlor den Rhythmus komplett und fiel auf den folgenden ersten 4,3 Kilometern bis auf Platz 8 zurück.

Der Kommentar Martins: «Der Start war gut, aber die erste Runde war komplett am Limit. Ich dachte erst, meine Chance ist vorbei – aber dann habe ich jede Runde gekämpft – und ich habe es geschafft, die Konzentration zu behalten.»

Im Artikel erwähnt

In den weiteren Runden machte Jorge Martin keine Gefangenen. Trotz einer Track-Limits-Warnung wütete die Nummer 89 nach und behielt dennoch die Präzision. Nach Binder und Ogura folgte Alex Marquez. Es folgte bereits in den Runden 7 und 8 die WM-Elite mit Teamkollege Bezzecchi – und Marc Marquez. Die Manöver gelangen sauber und im ersten Anlauf jeweils am Ende der Zielgeraden. Die Revanche an Marc Marquez war damit mehr als gelungen.

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Der Abstand auf Pedro Acosta betrug rund 2,5 Sekunden. Drei Runden vor der Flagge half dann das Glück. KTM-Ass Pedro Acosta versenkte den sicher geglaubten Rennerfolg im Kies.

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Jorge Martin gewann vor Marc Marquez und Marco Bezzecchi
Jorge Martin gewann vor Marc Marquez und Marco Bezzecchi
Foto: Gerhard Schiel
Jorge Martin gewann vor Marc Marquez und Marco Bezzecchi
© Gerhard Schiel

Jorg Martin nach dem überraschenden Triumph: «Es war auch ein Rennen voller Genuss – bei dem ich auch Glück hatte mit dem Crash von Pedro. Sonst wäre es Platz 2 geworden. Pedro war und ist super stark – er wird auch morgen versuchen das Rennen zu gewinnen.»

Der Madrilene, der nun drei Punkte Vorsprung auf Marc Marquez hat, weiter: «Nach so einem Rennen dann auch noch zu gewinnen, das fühlt sich extrem gut an. Auch wenn wenn man überlegt, dass Pedro und Marco ein sehr ähnliches Tempo hatten. Ich freue mich auch wahnsinnig für das Team, denn sie haben dafür gesorgt, das wir diese Pace haben. Ich hoffe, wir können diese Leistung nun auch am Sonntag liefern.»

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Willkommen zum Rennwochenende in Österreich
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Pit Lane
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Fermin Aldeguer
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Marc Márquez
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Enea Bastianini
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Fabio Quartararo
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Fabio di Giannantonio
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Der Start des Rennens
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Marc Márquez & Jorge Martin
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Francesco Bagnaia
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Toprak Razgatlioglu
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Enea Bastianini
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Marco Bezzecchi
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Ai Ogura
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Marc Márquez
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Qualifying - Marc Márquez, Jorge Martin & Pedro Acosta
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Sieger Jorge Martin & Marco Bezzecchi
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Bestzeit

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Jorge Martin

Jorge Martin

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89

14

20:57,387

1:28,749

02

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

14

+1,026

1:29,095

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

14

+1,675

1:29,167

04

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Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

14

+3,495

1:29,225

05

Alex Márquez

Alex Márquez

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Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

14

+4,447

1:29,218

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

14

+5,142

1:29,392

07

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Johann Zarco

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Johann Zarco

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LCR Honda

5

14

+5,895

1:29,375

08

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54

14

+6,810

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