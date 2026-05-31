Harleys Elektro-Sparte LiveWire übernimmt Startup Dust Moto
Obwohl Harleys Elektrosparte LiveWire weiterhin ein Verlustgeschäft ist, investiert die Company in die Übernahme des Nischenherstellers Dust Moto, der Elektro-Geländemotorräder baut.
Es ist mindestes die dritte Übernahme eines Elektro-Startups durch Harley-Davidson/LiveWire: Schon im März 2018 ging Harley eine strategische Partnerschaft mit Altea Motors ein, einem Hersteller von Elektro-Geländemaschinen mit Sitz in Kalifornien. Schon wenige Monate später zog sich Harley wieder zurück, Altea musste noch im Herbst 2018 den Betrieb einstellen. Die Überreste und Altea-Patente wurden 2019 von der kanadischen Firma BRP gekauft. 2019 übernahm LiveWire StaCyc und erweiterte sein Angebot um die elektrischen (Kinder-) Laufräder und Minimotos der Marken Stacyc und Honcho.
Es ist aber nicht so, dass Harley mit der Übernahme von Dust Moto nun Stark Future konkurrenzieren kann, den derzeit erfolgreichsten Hersteller von Elektro-Motorrädern, zumindest kurzfristig nicht. Die Dust Moto Hightail ist angesiedelt zwischen einem Elektro-Mountainbike und der Stark Varg. Die Leistungsdaten sind vergleichbar mit denen eines Viertakt-Crosser mit 250 ccm: 42 PS, 60 Nm, 106 kg. Sitzhöhe und Radstand sind rund 5 cm niedrigen/kürzer als bei einem 250er Crosser. Der Akku mit 4,4 kWh ermöglicht vier Stunden Fahrzeit. Die Dust Hightail ist nur auf Bestellung erhältlich zum Preis von 10.950 US-$. Damit ist sie nicht konkurrenzfähig gegen die Stark Varg, die in den USA nur 1000 $ teurer ist.
Es ist naheliegend, dass LiveWire mit dem Zukauf von Knowhow in den Markt der Offroad-Elektromotorräder expandieren will. Es ist abgesehen vom Rollermarkt der einzige Motorradmarkt, in dem derzeit Elektro-Motorräder konkurrenzfähig und darum auch profitabel sind. Von seinen Elektro-Strassenmotorrädern verkaufte LiveWire im Jahr 2025 653 Stück und erwirtschaftete damit einen Verlust von 73,8 Mio. $. Die elektrischen Laufräder und Minimoto von Stacyc, die Harley 2019 übernahm, verkauften sich ungleich besser: Mit 23.633 verkauften Einheiten resultierte ein operativer Verlust von 1,7 Mio $.
Harley-Davidson will mit seiner Tochterfirma LiveWire an der Elektro-Mobilität festhalten und sein Angebot wohl weiter ausbauen. Ob und wann die Serienproduktion von Elektro-Geländemaschinen anlaufen soll, ist jedoch nicht bekannt.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach