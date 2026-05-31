Harleys Elektro-Sparte LiveWire übernimmt Startup Dust Moto

Es ist mindestes die dritte Übernahme eines Elektro-Startups durch Harley-Davidson/LiveWire: Schon im März 2018 ging Harley eine strategische Partnerschaft mit Altea Motors ein, einem Hersteller von Elektro-Geländemaschinen mit Sitz in Kalifornien. Schon wenige Monate später zog sich Harley wieder zurück, Altea musste noch im Herbst 2018 den Betrieb einstellen. Die Überreste und Altea-Patente wurden 2019 von der kanadischen Firma BRP gekauft. 2019 übernahm LiveWire StaCyc und erweiterte sein Angebot um die elektrischen (Kinder-) Laufräder und Minimotos der Marken Stacyc und Honcho.

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Es ist aber nicht so, dass Harley mit der Übernahme von Dust Moto nun Stark Future konkurrenzieren kann, den derzeit erfolgreichsten Hersteller von Elektro-Motorrädern, zumindest kurzfristig nicht. Die Dust Moto Hightail ist angesiedelt zwischen einem Elektro-Mountainbike und der Stark Varg. Die Leistungsdaten sind vergleichbar mit denen eines Viertakt-Crosser mit 250 ccm: 42 PS, 60 Nm, 106 kg. Sitzhöhe und Radstand sind rund 5 cm niedrigen/kürzer als bei einem 250er Crosser. Der Akku mit 4,4 kWh ermöglicht vier Stunden Fahrzeit. Die Dust Hightail ist nur auf Bestellung erhältlich zum Preis von 10.950 US-$. Damit ist sie nicht konkurrenzfähig gegen die Stark Varg, die in den USA nur 1000 $ teurer ist.

Von den Stacyc-Laufrädern verkauft Harley eine ansehnliche Stückzahl Foto: Stacyc Von den Stacyc-Laufrädern verkauft Harley eine ansehnliche Stückzahl © Stacyc

Es ist naheliegend, dass LiveWire mit dem Zukauf von Knowhow in den Markt der Offroad-Elektromotorräder expandieren will. Es ist abgesehen vom Rollermarkt der einzige Motorradmarkt, in dem derzeit Elektro-Motorräder konkurrenzfähig und darum auch profitabel sind. Von seinen Elektro-Strassenmotorrädern verkaufte LiveWire im Jahr 2025 653 Stück und erwirtschaftete damit einen Verlust von 73,8 Mio. $. Die elektrischen Laufräder und Minimoto von Stacyc, die Harley 2019 übernahm, verkauften sich ungleich besser: Mit 23.633 verkauften Einheiten resultierte ein operativer Verlust von 1,7 Mio $.

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LiveWire S2 Elektro-Strassenmotorrad: Verkauf schleppend und mit Verlust Foto: LiveWire LiveWire S2 Elektro-Strassenmotorrad: Verkauf schleppend und mit Verlust © LiveWire

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Harley-Davidson will mit seiner Tochterfirma LiveWire an der Elektro-Mobilität festhalten und sein Angebot wohl weiter ausbauen. Ob und wann die Serienproduktion von Elektro-Geländemaschinen anlaufen soll, ist jedoch nicht bekannt.