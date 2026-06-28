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Tulovic landete nach Most-Siegerehrung mit Verbrennungen in der Klinik

Schon die Körpersprache des Doppelsiegers vom Team Triple M Ducati Frankfurt sprach nach Lauf 2 Bände. Schuld daran war nicht das stressige Rennen, die Hitze forderte ihren Tribut.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Lukas Tulovic kann die Siegerehrung nicht genießen
Lukas Tulovic kann die Siegerehrung nicht genießen
Foto: Thorsten Horn
Lukas Tulovic kann die Siegerehrung nicht genießen
© Thorsten Horn

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Lukas Tulovic hatte nach einer taktischen Glanzleistung zwar den Doppelsieg von Most geholt und Florian Alt auf den zweiten Platz verwiesen, doch beim Blick ins Gesicht des Titelverteidigers war schnell klar, dass da mehr im Busch war als „nur“ die Hitze. Über 40 Grad hatte das Thermometer beim Start ins Rennen angezeigt, der Asphalt glühte stellenweise mit 70 Grad. Bedingungen, die Menschen und Maschinen an ihre Grenzen brachten.

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Bei Lukas Tulovic war nicht klar, ob die Schweißperlen auf der Stirn von der Anstrengung kamen oder doch vom unterdrückten Schmerz an seiner Wade. «Die zweite Hälfte des Rennens war nur noch Schmerz», gab er zu. «Der Ducati-Motorblock ist sehr dicht an meiner Wade dran.» Bei den feurigen Temperaturen von Most bietet auch der Fahrtwind bei weit über 200 km/h keine Erleichterung.

Bei Tulovic traten nach Ablegen der Lederkombi die Ursache der Schmerzen und deren ganzes Ausmaß zutage. «Er musste mit mittelschweren Verbrennungen ins Krankenhaus», bestätigte sein Teamchef Matthias Moser. Dort wird Lukas Tulovic zurzeit noch behandelt.

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01

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

16

25:11,638

0,000

25

02

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

16

+0,940

0,000

20

03

Placeholder - Racer

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Placeholder - Racer

Twan Smits

85

16

+4,093

0,000

16

04

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

56

16

+7,834

0,000

13

05

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

16

+9,083

0,000

11

06

Hannes Soomer

Hannes Soomer

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Hannes Soomer

Hannes Soomer

38

16

+10,997

0,000

10

07

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Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

16

+15,105

0,000

9

08

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

16

+15,579

0,000

8

09

Kevin Orgis

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

Kevin Orgis

44

16

+15,875

0,000

7

10

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Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

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+16,073

0,000

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