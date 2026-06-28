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Marc Marquez (7.): Hauptsache unverletzt! Kritik an Strecke und Kies

Ducati-Pilot Marc Marquez erreichte in Assen Platz 7 und sein selbsterklärtes Hauptziel: sich nicht zu verletzen. Angesichts der vielen schweren Unfälle übte er Kritik an der Strecke und dem Kies.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Enges Duell zwischen Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio
Enges Duell zwischen Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Enges Duell zwischen Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

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Als Siebter gestartet – und am Ende wieder Siebter geworden. Ducati-Werkspilot Marc Marquez kam im Rennen in Assen zwar als Sechster ins Ziel, verlor aber nachträglich noch eine Position, weil er in der letzten Runde die Streckenbegrenzung überfahren hatte. Mit dem Ergebnis war er, wie schon am Vortag mit gleichem Ergebnis (allerdings Samstag wegen Bagnaia-Strafe als Sechster gewertet), weder glücklich noch unzufrieden.

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Hauptziel: unverletzt bleiben

Marc Marquez: «Ich wusste, dass ich den 6., 7. oder 8. Platz belegen würde. Und es stimmt, dass der 5. Platz das Maximum war, wenn man sich das Rennen ansieht, aber am Ende sind wir Siebter geworden. Das Gute daran ist, dass wir ohne Verletzungen durchgekommen sind – das war mein Hauptziel.» Zwischenzeitlich war er auf Platz 3 vorgefahren, hatte sich ein enges Duell mit seinem Markenkollegen Fabio Di Giannantonio vom VR46-Team geliefert. Platz 7 – am Ende genau im erwarteten Rahmen.

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Am Samstag hatte Marquez bereits angekündigt, auf Nummer sicher fahren zu wollen. Entsprechend wählte er sogar seine Reifen, nämlich den weichen Hinterradreifen: «Weil ich körperlich nicht in der Lage bin, das maximale Potenzial des Reifens über alle Runden hinweg auszuschöpfen. Also habe ich mir gesagt: Ich fahre das Motorrad langsam und gebe nur in einzelnen Runden Gas. Und um in einzelnen Runden Gas zu geben, war der weiche Hinterreifen besser geeignet.»

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Ausblick auf den Deutschland-GP

Verletzungen vermeiden – sowieso immer ein Thema, besonders in Anbetracht der schweren Stürze in Assen. Aber für Marquez dürfte auch der Ausblick auf Mitte Juli eine Rolle gespielt haben. Das nächste Rennen in zwei Wochen steigt ausgerechnet auf Marc Marquez‘ Paradestrecke, dem Sachsenring. «Mal sehen, wir werden sehen, was wir dort leisten können. Natürlich erwarte ich, dass ich mich dort besser fühle als hier.»

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Zum Kurs in Assen sagt der Ducati-Pilot: «Ich habe große Schwierigkeiten, von der linken in die rechte Kurve zu kommen. Vor allem, wenn ich von links wechseln und an einer Bremsstelle auf der rechten Seite ankommen muss. Dort tue ich mich besonders schwer, und heute haben mich die anderen genau dort angegriffen.»

Assen: An vielen Strecken muss etwas getan werden

Marquez: «Und am Freitag, als ich versucht habe, so zu fahren, wie ich es mir vorstelle, bin ich an dieser Stelle gestürzt, weil ich nicht die richtige Position hatte. Assen ist eine sehr schöne Rennstrecke. Aber es gibt viele Stellen, an denen etwas getan werden muss. Denn jeder Fahrer, der mit hoher Geschwindigkeit in den Kies fährt, fliegt regelrecht durch die Luft. Ich weiß nicht, was man tun muss. Aber am Freitag haben wir gesehen, wie Fermin (Aldeguer, Anm.) einen normalen Sturz hatte, aber als er in den Kies fuhr, ist er aufgeprallt. Heute hat Bezzecchi, als er in den Kies fuhr, angefangen sich zu rollen. Man muss also herausfinden, was hier zu tun ist.» Bezzecchi wurde ins Krankenhaus gebracht. Aldeguer verpasste das Rennen nach einem Unfall am Freitag.

«Niemand will der Schnellste sein»

In der WM-Wertung ist Marc Marquez Vierter. Assen-Sieger Ai Ogura kam bis auf einen Punkt an ihn ran. Marquez zur Lage in der WM-Tabelle: «Ich habe das Gefühl, dass ich nicht der Stärkste und nicht der Schnellste bin. Aber niemand will der Schnellste sein. Im Moment gibt es also fünf Namen in der Meisterschaft, die bei jedem Rennen um den Sieg kämpfen.»

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+20,669

1:33,092

6

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