Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro Moto Supersport

  6. /

  7. News

Werbung

Euro Moto Supersport: Knappe Kiste zwischen Dirk Geiger und Daniel Blin

In Oschersleben geht es für die Supersportler in das dritte von sieben Wochenenden, Kurz vor der Halbzeit trennen die Top-Favoriten nur zwei schlappe Punkte. Lehmann hat auch noch Chancen.

Esther Babel

Von

Euro Moto Supersport

Dirk Geiger
Dirk Geiger
Foto: Thorsten Horn
Dirk Geiger
© Thorsten Horn

Werbung

Werbung

Zu Beginn der Saison sah es nach einem rasanten Durchmarsch des Ducati-Piloten Daniel Blin aus. Der Pole hatte vier Sieg in Folge hingelegt und Dirk Geiger stets auf den zweiten Platz verwiesen. In Most wendet sich das Blatt. Blin hatte im Training einen heftigen Abflug und strauchelte auch im ersten Rennen. Geiger dagegen fuhr von der Pole-Position seinen ersten Sieg mit der Yamaha R9 heraus und übernahm die Gesamtführung von Blin, der leer ausgegangen war. Rennen 2 von Most wurde nach zwei sturzbedingten Abbrüchen, unter anderem einem schlimmen Highsider vom Schweizer Marcel Brenner, der mit diversen Brüchen endete, nicht wieder gestartet. Somit blieb alles wie gehabt in der Tabelle und das Duell Geiger gegen Blin findet an diesem Wochenende in Oschersleben seine Fortsetzung.

Werbung

Werbung

Dirk Geiger: «Der Punktestand ist top»

«Der Punktestand ist top. Der Plan ist in Oschersleben, das Maximum wieder rauszuholen. Thema Blin: Gute Fights und Spaß haben.»

Daniel Blin: «Ich will die Rennen genießen»

«Wenn ich mir die Rangliste anschaue, habe ich noch keine konkreten Pläne – dafür ist es noch zu früh. Mein Plan für Oschersleben ist vor allem, nach Most mein Selbstvertrauen auf dem Motorrad wiederzugewinnen. Es gibt kein Patentrezept, ich möchte einfach die Rennen genießen und versuchen, so viel wie möglich daraus mitzunehmen.»

Lennox Lehmann: «Fahren werde ich auf jeden Fall»

«So weit ist alles okay und die Heilung läuft ziemlich gut. Fahren werde ich auf jeden Fall erstmal und dann werde ich sehen, ob der Finger noch Probleme macht oder nicht.»

Werbung

Werbung

Marvin Siebdrath: «Ich will aufs Podest»

«Mit dem Blick auf die Tabelle, gehe ich mit einem guten und motivierenden Gefühl in die zweite Saisonhälfte. Ich möchte mich bis zum Ende noch weiter in Richtung Top-3 bewegen und konstant um und auf das Podest fahren.»

Luca de Vleeschauwer: «Ich strebe einen Platz unter den Top-3 an»

«Ja, wir liegen derzeit auf dem fünften Platz in der Meisterschaft, was nicht ganz meinen Erwartungen entspricht. Die nächsten Strecken gefallen mir sehr gut. Deshalb hoffe ich, den Rückstand auf die Spitzenfahrer verkürzen zu können und bis zum Saisonende einen Platz unter den ersten Drei in der Gesamtwertung anzustreben.»

Daniel Blin
Daniel Blin
Foto: Thorsten Horn
Daniel Blin
© Thorsten Horn

Punktestand Euro Moto Supersport nach sechs von 13 Rennen

1. 105 Punkte Dirk Geiger (D), Yamaha R9, Team Apreco

2. 103 Punkte Daniel Blin (PL), Ducati, Automarket AF-Racing

3. 84 Punkte Lennox Lehmann (D), Yamaha R9, Team Apreco

4. 58 Punkte Marvin Siebdrath (D), Honda, MCA Racing

5. 44 Punkte Luca de Vleeschauwer (B), Yamaha R9, SWPN

6. 43 Punkte Marcel Brenner (CH), Ducati, Automarket AF-Racing

7. 40 Punkte Filip Feigl (CZ), Triumph, Genius Racing by Motolife

8. 36 Punkte Luca Göttlicher (D), MV Agusta, LJ Racing

9. 35 Punkte Julius Ahrenkiel-Frellsen (DK), Honda, MCA Racing

10. 30 Punkte Filip Novotny (CZ), Aprilia, SP Race Project

11. 21 Punkte Jorke Erwig (D), Ducati, Eder Racing

12. 20 Punkte Freddie Heinrich (D), Kawasaki, Kawasaki Weber

13. 19 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda, MCA Racing

14. 15 Punkte Lorenzo Fellon (F), Kawasaki, Kawasaki Weber

15. 14 Punkte Jindrich Skopek (CZ), Yamaha R9, AreA Racing

16. 9 Punkte Petr Feigl (CZ) , Triumph, Genius Racing by Motolife

17. 8 Punkte Till Belczykowski (D), Kawasaki, Dreier Racing by Kawasaki

18. 7 Punkte Marvin Kreimes (D), Ducati, Team Kreimes Racing

19. 3 Punkte Filip Kukic (D), Yamaha R6, AreA Racing

Werbung

Werbung


Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Daniel Blin

Daniel Blin

Daniel Blin

Daniel Blin

26

15

21:55,533

1:26,752

25

02

Lennox Lehmann

Lennox Lehmann

28

15

+0,034

1:26,973

20

03

Luca Göttlicher

Luca Göttlicher

99

15

+3,009

1:27,256

16

04

Dirk Geiger

Dirk Geiger

Dirk Geiger

Dirk Geiger

60

15

+8,216

1:26,963

13

05

Marvin Siebdrath

Marvin Siebdrath

48

15

+10,598

1:27,578

11

06

Freddie Heinrich

Freddie Heinrich

9

15

+17,981

1:28,154

10

07

Filip Feigl

Filip Feigl

92

15

+23,444

1:28,309

9

08

Julius Caesar Rörig

Julius Caesar Rörig

24

15

+24,647

1:28,603

8

09

Julius Frellsen

Julius Frellsen

42

15

+24,682

1:28,180

7

10

Marvin Kreimes

Marvin Kreimes

21

15

+31,936

1:28,775

6

Events

Alle Euro Moto Supersport Events
  • Vergangen

    Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  • Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  4. Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien