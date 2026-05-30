Euro Moto Brünn: Auftakt für den Twin Cup – Zahlreiche Frauen am Start

Für die Fahrerinnen und Fahrer des Pro Superstock 1000- und des Twin-Cups beginnt die Saison 2026 mit einem Ausflug auf die MotoGP-Strecke im tschechische Brünn. Bis auf die Euro Moto-Veranstaltung in Oschersleben gibt es ein regelmäßiges Wiedersehen mit den Cup-Klassen.

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Der Twin Cup

«Der markenoffene Twin Cup wird 2026 vorrangig im Rahmen der neuen europäischen Motorsport-Serie Euro Moto ausgetragen», erklären die Cup-Verantwortlichen. «Mit Honda als Kooperationspartner sowie voraussichtlich erneut Suzuki an seiner Seite setzt die etablierte Rennserie ihren erfolgreichen Weg fort. Der Twin Cup richtet sich an Einsteiger, Wiedereinsteiger und ambitionierte Aufsteiger, die bezahlbaren Motorradrennsport unter professionellen Bedingungen erleben möchten. Ein technisch ausgewogenes Reglement sowie der besondere Family Spirit im Fahrerlager prägen die Serie seit Jahren.»

«In den vergangenen Saisons hat sich der Twin Cup als Sprungbrett in höhere Rennklassen etabliert», heißt es weiter. «Parallel dazu gewinnen Twin-Motorräder auch im internationalen Motorsport weiter an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund engagiert sich Honda weiterhin im Twin Cup und bringt erneut die modifizierte Honda Hornet CB750 an den Start. Teilnahmeberechtigt sind die Honda Hornet CB750, Yamaha MT-07, Kawasaki Z650 sowie Suzuki GSX-8S und Suzuki SV650. Fahrer der Marke Honda sowie voraussichtlich auch Suzuki dürfen sich über einen Bonus in Höhe von 400 Euro freuen.»

«Gefahren wird mit Slick- und Regenreifen, die ein hohes Grip-Niveau bei gleichzeitig erhöhter Haltbarkeit bieten», sagen die Macher. «Die einheitliche Reifendimension der Regenreifen für alle Marken gewährleistet eine hohe Vergleichbarkeit bei nassen Streckenverhältnissen. Die Reifen werden den Teilnehmern zu Sonderkonditionen angeboten; der Reifenservice vor Ort ist im Preis enthalten. Technisch bleibt die Yamaha MT-07 serienmäßig. Bei der Kawasaki Z650 kommen Tuning-Nockenwellen sowie eine angepasste ECU zum Einsatz. Für alle Fahrzeuge gilt eine maximale Motorleistung von 78 PS an der Kurbelwelle. Komplett- und Technikpakete werden individuell angeboten.»

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Die Teilnehmenden des Twin Cup 2026

#2 Sascha Schoder, Yamaha, PS Track Events

#3 Pressebike

#5 Knuth Strauß, Honda

#6 Julian Kreutz, Kawasaki, MR5

#7 Siegfried Krause, Yamaha

#11 Fabian Wendelken

#12 Nicole ‚Nikita‘ Rademacher, Yamaha, German Pitbike Racing

#15 Simone Petsch

#16 Vanessa Lükemann, Yamaha

#18 Lukas Möller, Honda

#21 Michael Kleinert, Yamaha, Junge Pioniere Frohburg

#28 Timo Krüger, Yamaha

#36 Christian Schütz, Yamaha

#41 Marvin Larsen, Yamaha, Dyke Racing

#42 Andreas Enderle, Kawaski, Andy‘s Garage Racingteam

#43 Thorben Komatowsky, Yamaha, Sambach Racing Team

G#47 Lisa Enderle, Kawasaki, Andy‘s Garage Racingteam

#54 Sandy Schoder, Yamaha, Race Support Service

#55 Lisa-Marie Ruber, Yamaha, MR5

#59 Thomas Pietzsch

#60 Reinhard Kebben, Yamaha, WBK-Racing Team

#61 Josef Bihler, Suzuki, BiKo Allgaier Family Racing Team

#65 Uli Löhr, Yamaha, Brauni‘s Bike Shop

#66 Hendrik Köster, Kawasaki, WBK- Racing

#68 Uwe Katimm, Suzuki

#69 reserviert

#77 Thorben Paulus, Kawasaki

#78 Dennis Preissler, Kawasaki

#81 Michael Kachelmus, Yamaha, RPM - Rider Physio Motion

#83 Günter Kogleck, Suzuki, BiKo Allgaier Family Racing Team

#91 Klaus Hierl, Honda

#96 Ronny Hahn, Kawasaki

#99 Max Engelke