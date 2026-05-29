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Brünn: Alt im Pre Practice vorne, Tulovic muss durch die Superpole 1

Die Hitze hielt sich am ersten Tag der Euro Moto Superbike auf dem tschechischen MotoGP-Kurs in Grenzen und in den beiden freien Trainings ging die Zeiten stetig runter. Sturz von Lukas Tulovic.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Florian Alt war am Freitag der Schnellste
Florian Alt war am Freitag der Schnellste
Foto: Felix Wiessmann
Florian Alt war am Freitag der Schnellste
© Felix Wiessmann

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Nach den zwei freien Trainings wurde es kurz vor dem allgemeinen Feierabend für die Euro Moto Superbike schon um die erste Wurst. Lukas Tulovic hatte in den letzten Minuten des zweiten freien Trainings noch ein Sturz wegstecken müssen, trat beim Pre Practice aber wieder an. Beim Pre Practice am Freitag qualifizieren sich in den 30 Minuten die sechs Schnellsten Piloten auf direktem Weg für die Superpole 2. Der Rest muss noch eine Extra-Runde durch die Superpole 2 machen und nur für die drei Schnellsten geht es dann weiter.

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Honda-Pilot Florian Alt machte sich als Erster auf den Weg. Am Vormittag hatten Markus Reiterberger (BMW) und Twan Smits (Yamaha) vorgelegt. Diese Zeiten waren zwar schön anzusehen, aber für die Startaufstellung zählte keine davon. Marcel Schrötter vom Team GERT56 ließ sich Zeit mit dem Arbeitsbeginn und legte erst nach knapp fünf Trainingsminuten los. Alt gönnte sich derweil schon eine ansehnliche Runde mit einer Zeit von 1.57,717 min. Doch das Ducati-Duo Lukas Tulovic und Lorenzo Zanetti hatte schon die Verfolgung aufgenommen.

Wieder war es der Niederländer Twan Smits, der sich auf die erste Position schob und Alt verdrängte, der dann in die Fänge von Leon Orgis geriet, der ebenfalls schon bei 1.57er-Rundenzeiten angekommen war. Ebenso wie Markus Reiterberger, der sich mit der drittschnellsten Zeit an Alts Fersen heftete. Schrötter ließ sich Zeit und gondelte noch mit einer 2.05,248 min um die über fünf Kilometer Strecke.

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Florian Alt setzt den Konter

Alt ließ sich Smits Attacke nicht gefallen und ging mit einer 1.57,423 min wieder an die Spitze, zwei Zehntel hinter Alt und eine Zehntel hinter Smits tauchte Marcel Schrötter auf. Er nutzte die freie Bahn, während der Rest der Superbike-Meute die Abzweigung Richtung Boxengasse nahm. Damit hatten Schrötter und seine Teamkollegen Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig die Strecke für sich allein. 17 Minuten blieben den Herrschaften da noch Zeit, sich um die ersten sechs Plätze zu balgen.

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In den letzten zehn Minuten füllte sich die Strecke dann wieder ein wenig. Vorne nach wie vor Alt vor Smits und Schrötter. Dahinter gesellten sich Markus Reiterberger, Zanetti und Tulovic hinzu. Leon Orgis führte die Superpole 1-Kategorie an. Reiterberger ging mit einer 1.57,452 min an Smits vorbei, 0,029 sec fehlten ihm noch zum ersten Platz von Florian Alt. Doch auch Alt trieb sich noch auf der Strecke herum.

Leon Orgis haute eine 1.57,498 min raus, schob sich damit auf Rang 3 und kegelte so Tulovic aus dem Superpole 2-Club. So richtig flott war dann vier Minuten vor Schluss keiner mehr. Orgis und Tulovic hatten bereits ihre jeweilige Box angesteuert, überlegten es sich dann aber nochmal anders und fuhren wieder raus. An der Reihenfolge änderte sich nichts mehr. Es blieb bei der Bestzeit von Alt, vor Reiterberger und Leon Orgis. Auch direkt in der Superpole 2 landete auch Smits, Schrötter und Zanetti. Die restlichen zehn Piloten dürfen noch ein paar extra Runden in der Superpole 1 drehen.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

01

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

11

1:57,423

02

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

10

+0,029

03

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

10

+0,075

04

Placeholder - Racer

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Placeholder - Racer

Twan Smits

85

11

+0,143

05

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

9

+0,172

06

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

87

9

+0,324

07

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

8

+0,351

08

Jan Mohr

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Jan Mohr

5

9

+0,572

09

Patrick Hobelsberger

Hobelsberger Racing

Patrick Hobelsberger

52

9

+0,798

10

Soma Görbe

BCI MW Racing Team

Soma Görbe

54

10

+0,801

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