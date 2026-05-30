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Die MotoGP-WM und die Zweiradmesse EICMA machen gemeinsame Sache

In Mugello wurde eine neue strategische Partnerschaft von MotoGP und EICMA vorgestellt. Das Ziel ist die Stärkung der Zweiradbranche, zudem sollen neue Fans gewonnen werden.

MotoGP

MotoGP und EICMA arbeiten zukünftig zusammen
MotoGP und EICMA arbeiten zukünftig zusammen
Foto: MotoGP
MotoGP und EICMA arbeiten zukünftig zusammen
© MotoGP

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Die MotoGP und die internationale Zweiradmesse EICMA tuen sich zusammen. Im Rahmen des Italien-GP in Mugello wurde das Projekt «SHIFT UP» vorgestellt – eine strategische Partnerschaft, die laut eigener Aussage Sport, Industrie, Motorradkultur und Fanerlebnis vereinen soll. Die Partnerschaft wurde von Führungskräften der MotoGP und der EICMA in Anwesenheit wichtiger Vertreter der Branche, von Sportverbänden und der Medien bekannt gegeben.

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Das Projekt ziele darauf ab, ein noch besseres Fanerlebnis zu schaffen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Partner und Interessengruppen zu eröffnen. «Wir betrachten dies als einen wichtigen strategischen Schritt, um die gesamte Welt der Zweiräder näher zusammenzubringen – und damit neue Zielgruppen, neue Möglichkeiten und neue Wege für Fans zu erschließen, sich mit der MotoGP zu beschäftigen. Das sind spannende Neuigkeiten für die Branche, für Motorradfans und für die Hunderte Millionen MotoGP-Fans auf der ganzen Welt», betonte Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer, MotoGP. «Angesichts der Rekordzuschauerzahlen bei der MotoGP in den letzten beiden Saisons ist dies ein spannender Moment für unseren Sport, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der EICMA noch besser mit unseren Communities in Kontakt zu treten.“

Teil des Projekts sind zahlreiche Aktionen während der Grand-Prix-Veranstaltungen und Initiativen im Rahmen der EICMA, die vom 5. bis 8. November 2026 in Mailand stattfindet. Dort wird eine exklusive Ausstellung gezeigt, die der Geschichte der MotoGP gewidmet ist – von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, mit einem Blick in die Zukunft. Zu sehen sein werden legendäre Motorräder, Prototypen, Inhalte, Bilder und Zeitzeugenberichte. Die Ausstellung wurde von der EICMA konzipiert und von der MotoGP unter Mitwirkung der FIM unterstützt.

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Die MotoGP wird ab November die Bühne der EICMA nutzen, um die nächstjährigen italienischen Grands Prix in Mugello und Misano zu bewerben – es soll die Verbindung zwischen der Messegemeinschaft, den Fans an der Rennstrecke und den Veranstaltern der beiden Grands Prix stärken.

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«Diese Vereinbarung stellt einen strategischen Schritt auf dem Weg des Wachstums und der Internationalisierung der EICMA dar», erklärte Paolo Magri, CEO der EICMA. «Wir sind stolz darauf, unseren Dialog mit der MotoGP zu vertiefen, einer globalen Plattform, die für Leistung, Innovation und Unterhaltung steht. Unser Ziel ist es, ein konkretes und nachhaltiges Projekt zu schaffen, das Mehrwert für den Markt, neue Möglichkeiten für Unternehmen und immer spannendere Inhalte für das Publikum generiert. Dabei blicken wir auf eine EICMA-Ausgabe, die außergewöhnlich zu werden verspricht: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte werden alle Hersteller vertreten sein, verteilt auf zehn Messehallen, und die Veranstaltung wird einen neuen Rekord bei der belegten Ausstellungsfläche aufstellen.»

Die Initiative «Road to EICMA» ist eine Veranstaltungsreihe, die nach Mugello auch Cremona – wo die Superbike-WM in Italien zu Gast ist – und das MotoGP-Wochenende in Misano im Herbst einbeziehen wird. Die EICMA wird zudem als Titelsponsor des Superbike-Events in Cremona auftreten.

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