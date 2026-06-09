Schleizer Dreieck am Wochenende ohne Euro Moto – viel los ist trotzdem

Sechs Klassen, zwölf Rennen – drei Tage Motorsport pur. Beim traditionellen Internationalen Schleizer Dreieckrennen läuft es dieses Jahr etwas anders. Es soll ein Übergangsjahr darstellen, das versprechen die einheimischen Organisatoren. Vom 12. bis 14. Juni werden die Internationale Sidecar Trophy, die Internationale Bike Promotion Meisterschaft Sportbike, der MZ-Cup, der HR-Cup, Präsentationsläufe klassischer Motorräder und Einladungsrennen der Klassen Superbike und Supersport den sportlichen Verlauf der 91. Auflage prägen.

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Die ehemalige IDM, jetzt unter dem Namen Euro Moto am Start, muss in diesem Jahr auf die Reise nach Schleiz verzichten. Wer einen bei der FIM gelisteten internationalen Kalender anbieten möchte, muss auf Straßenrenne aller Art verzichten. Dem folgen auch viele ausländische Föderationen und verweigern ihren Lizenznehmern bei einem Start im Rahmen eines Straßenrennens den Versicherungsschutz. Gefahren wird trotzdem.

Prominenz aus der Dreirad-Welt

Im Mittelpunkt werden die in Schleiz geschätzten Dreiradartisten der Internationalen Sidecar Trophy stehen, die mit 26 angemeldeten Gespannen schon jetzt für ordentlich Action auf der Traditionsstrecke garantieren können. Unter dem großen Teilnehmerfeld sind auch zwei prominente Namen zu finden. Als hochdekorierter siebnfacher Weltmeister, Tourist-Trophy-Sieger, fünffacher britischer Meister und Deutscher Meister hat Tim Reeves (GB) zusammen mit seiner Copilotin Melanie Farnier (FRA) seine Teilnahme, eine Woche nach der legendären Tourist Trophy, auf dem Dreieck angekündigt. Auf einen Weltmeistertitel (2021) und sechs deutsche Meistertitel kann Markus Schlosser verweisen. Der Eidgenosse wird zusammen mit Lucas Krieg (D) im Boot antreten.

Für die Internationale Sidecar Trophy wird das Dreieck die dritte Station, nach Brünn (CZ) und Rijeka (HR), in der laufenden Saison darstellen. Die Gespanne werden am Samstag neben dem üblichen Qualifying ein Sprintrennen und am Sonntag ihr Hauptrennen auf der Naturrennstrecke abspulen.

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Logischerweise wird das Fahrerlager für jedermann frei zugänglich sein und zu zwanglosen Benzingesprächen einladen. Die beste Sicht über das Renngeschehen wird es wieder von den Tribünen vom Buchhübel geben. Der Besitz einer entsprechenden Eintrittskarte vorausgesetzt. Fehlen darf selbstverständlich auch nicht das reich bebilderte Rennprogramm, das mit allerhand Informationen dienen wird. Es darf auch wieder gecampt werden.

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen

Camping, Raceparty, Autogrammstunde, motorwelt und Zeitplan

Das 91. Internationale Schleizer Dreieckrennen wird 2026 ein anderes Gesicht tragen. Der Fokus wird auf ambitionierte Hobbysportler gelegt werden, die mit großer Leidenschaft ihren Sport ausüben. Leidenschaft war auch beim veranstaltenden MSC Schleizer Dreieck in den letzten Monaten in jeglicher Hinsicht gefragt. Inzwischen steht das Programm. Motorsport zum Anfassen wird weiter großgeschrieben. Hier geht es zum ausführlichen Zeitplan.

Alle Campingfreunde werden auf dem Zeltplatz an den Buchen, also in direkter Nähe des Fahrerlagers, erwartet. Der Campingplatz in der Seng wird nicht eröffnet. Eine zünftige Raceparty wird am Freitag- und Samstagabend auf dem Buchhübel im dortigen großen Festzelt mit Live-Musik steigen. In der Mittagspause am Samstag und Sonntag ist jeweils eine Autogrammstunde der MSC-Fahrer angekündigt. Im Eintritt inkludiert ist neben dem Zutritt ins Fahrerlager auch ein Besuch in der motorwelt Schleizer Dreieck. Die motorwelt öffnet am 13. und 14. Juni von 11 bis 17 Uhr ihre Türen.

Wichtiger Hinweis für Teilnehmer und Besucher

Das Fahrerlager öffnet am Donnerstag, den 11.06.2026. Wer früher kommen möchte, kann das gerne tun, aber zu den gültigen Preisen des Caravan- und Reisemobilstellplatzes Schleizer Dreieck, der sich im späteren Fahrerlager 1 befindet. Gleiches gilt für die Besucher. Auch diese können gerne bis Donnerstag, 11 Uhr auf dem Stellplatz stehen, müssen dann allerdings spätestens kurz vor 11 Uhr auf den Buchhübel umziehen. Der Stellplatz ist bis Donnerstag, 11 Uhr im regulären Betrieb. Anschließend dann wieder ab Montag, den 15.06.2026 ab 12 Uhr.

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