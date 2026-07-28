MotoGP-WM-Leader Jorge Martin: Das Rad-Abenteuer war härter als gedacht

Während die meisten MotoGP-Asse aktuell in den Sommerferien ein deutlich reduziertes Trainingspensum abarbeiten, ging WM-Leader Jorge Martin in den vergangenen Tagen gehörig aus seiner Komfortzone heraus: Der 28-jährige Madrilene hatte sich für den Urlaub eine Extrem-Rad-Challenge ausgedacht.

Werbung

Werbung

In insgesamt sieben Teilstücken standen knapp 900 Kilometer auf dem Programm, in einer kleinen aber feinen Truppe. Das Rennrad-Experiment organisierte Martin gemeinsam mit seinem britischen Sponsor Muc-Off und einigen Freunden. Die sogenannte «89-Squad» des MotoGP-Weltmeisters von 2024 schonte sich nicht, die Steilstücke waren vom Geländeprofil her äußerst anspruchsvoll.

Die vierte Etappe führte beispielsweise auch in die Pyrenäen auf französischen Boden. Die Gruppe bewältigte die Strapazen in unterschiedlichen Besetzungen. Die letzte Etappe war besonders hart, da die 89-Squad dann auch von Regen erwischt wurde. Auf der zweiten Etappe mit Ausgangspunkt in Andorra mischte sich auch Martins MotoGP-Kumpel Aleix Espargaro unter die Sportler.

Ständig an Martins Seite war sein langjähriger Konditionstrainer und Fitness-Experte Jorge Echevarria. Am Sonntagabend standen für Martin in gesamt 31 Stunden Fahrzeit bärenstarke 875 Kilometer und sehr beeindruckende 8500 Höhenmeter zu Buche. Jetzt folgt für den Aprilia-Star die Erholungszeit.

Werbung

Werbung

In der MotoGP geht es am Wochenende 7. bis 9. August in Silverstone/England weiter. Elf von 22 Veranstaltungen sind absolviert und Martin führt die Weltmeisterschaft mit 208 Punkten an, ihm folgen Ai Ogura (Aprilia, 194) und Marc Marquez (Ducati, 190).