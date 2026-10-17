Yamaha-Hoffnung Toprak Razgatlioglu: Ungewissheit zum 30. Geburtstag
MotoGP-Held Toprak Razgatlioglu feierte am Freitag in seiner türkischen Heimat seinen 30er – musste an dem Ehrentag aber auch weiterhin um die angeschlagene Schulter und den Australien-GP bangen.
Während sich der MotoGP-Tross eine kurze Pause gönnt, bevor es zum Übersee-Triple mit Australien, Malaysia und Katar geht, hat Pramac-Yamaha-Rookie Toprak Razgatlioglu allen Grund zu feiern. Der türkische Motorrad-Superheld, dreifache Champion und MotoGP-Rookie wurde am Freitag 30 Jahre jung.
In der Stadt Alanya an der türkischen Riviera geboren, wurde Toprak von seinem
Die Feierlaune anlässlich seines runden Geburtstages dürfte Toprak wegen der arg durchwachsenen Premierensaison in der Königsklasse allerdings etwas abhandengekommen sein. Die nicht konkurrenzfähige Yamaha M1 macht dem dreifachen Superbike-Weltmeister das Leben auf der Piste weiterhin schwer. Die Abflüge in der MotoGP haben zuletzt auch Spuren beim Piloten der M1 mit der Nummer 07 hinterlassen.
Das jüngste Kapitel seiner schwierigen MotoGP-Debütsaison schrieb Razgatlıoglu vergangenen Sonntag in Indonesien. Nach einem
Anders als in den vergangenen Jahren hat Razgatlioglu sportlich nichts zu verlieren. Die WM-Tabelle weist den Pramac-Fahrer mit 18 Punkten auf Rang 21 aus. Die 100-prozentige Rehabilitation bereits mit Blick auf 2027 wird oberste Priorität haben. Sollte «El Turco» Australien auslassen, dürfte Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez übernehmen.
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