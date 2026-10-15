Motorrad-Wachstumsmarkt Südamerika: KTM eröffnet Werk in Manaus/Brasilien

Der neu eröffnete Standort ist das einzige vollständig KTM-eigene Montagewerk außerhalb Österreichs und verfügt über eine eigene Fahrzeug- und Motorenmontage. Gefertigt wird ausschließlich für den brasilianischen Markt, die Produktion in Österreich bleibt, wie gehabt, in Mattighofen.

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Brasilien steht für rund 70 % des lateinamerikanischen Motorradmarktes und bietet KTM damit große Chancen. Bisher wurden KTM-Motorräder dort im Auftrag eines Partners montiert, mit dem eigenen Werk übernimmt das Unternehmen die Produktion nun selbst. Mit dem nun eröffneten Montagewerk will KTM seine Marktpräsenz und Produktverfügbarkeit in Brasilien stärken und die Grundlage schaffen, das Angebot schrittweise auszubauen.

Zu den Hintergründen: Auf ein betriebsbereites Motorrad erhebt der brasilianische Staat Zölle, Steuern und Abgaben, die sich auf 80 bis über 100 % des Wertes des Motorrads aufsummieren. Auf Einzelteile und Bausätze kommen wesentlich tiefere Zolltarife und Steuersätze zur Anwendung. Für einen Hersteller ist es darum fast unumgänglich, zumindest die Montage der Motorräder nach Brasilien zu verlegen, um preislich konkurrenzfähig zu sein. Zusätzliche Steuervorteile bietet die Freihandelszone Manaus, mitten im Regenwald des Amazonas gelegen, weshalb bereits Honda, Yamaha, BMW, Ducati und Triumph dort Montagewerke betreiben.

CEO Gottfried Neumeister erklärt: «Brasilien zählt zu den wichtigsten und vielversprechendsten Motorradmärkten der Welt – und für KTM gibt es dort noch viel Raum. Mit dem Werk in Manaus schaffen wir die Voraussetzungen, dieses Potenzial zu nutzen und unseren Kundinnen und Kunden vor Ort noch näher zu sein. Das ist ein bewusster Schritt für gezieltes Wachstum und ein langfristiges Bekenntnis zu diesem Markt.»

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Der offiziellen Eröffnung ging ein schrittweiser Produktionsanlauf voraus: Am 26. Juni 2026 wurde der erste Motor unter Serienbedingungen gefertigt, am 1. Juli folgte der Produktionsstart der Zweitakt-Enduros. Seit 10. August läuft die KTM 390 Adventure R vom Band, im Oktober kam die KTM 390 Adventure X hinzu. Neben den beiden Adventure-Modellen umfasst das Startportfolio Enduros von KTM und Husqvarna Motorcycles mit Zweitaktmotor (300 ccm) und Viertaktmotor (350 ccm) sowie die Motocross-Maschinen KTM 250 SX-F und KTM 450 SX-F. Im Jahr 2027 sollen die KTM 790 Adventure R, die KTM 790 Duke und die KTM 390 Enduro R im Manaus montiert werden.

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KTM-Werk Brasilien: Jahreskapazität 10.000 Motorräder oder mehr Foto: KTM KTM-Werk Brasilien: Jahreskapazität 10.000 Motorräder oder mehr © KTM

Im Einschichtbetrieb ist das Werk auf rund 10.000 Motorräder pro Jahr ausgelegt. Für 2027 sind 7.000 bis 8.000 Einheiten geplant, ab 2028 plant KTM einen Zweischichtbetrieb. «Der erfolgreiche Anlauf zeigt, was in Manaus möglich ist – und wir haben noch einiges vor. Das Werk kann mit dem Markt mitwachsen, sowohl bei der Kapazität als auch beim Modellangebot. Gleichzeitig stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit durch lokale Wertschöpfung, hohe Kosteneffizienz und eine flexible Produktionsstruktur. Damit schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und stellen die Weichen für eine wirtschaftlich starke Zukunft in Brasilien“, so KTM-Finanzvorstand Petra Preining.

Bislang hat KTM rund drei Millionen Euro in den Standort Manaus investiert, weitere zwei Millionen Euro sind für 2027 und 2028 vorgesehen. Rund 80 Mitarbeiter sind direkt bei KTM do Brasil beschäftigt, weitere rund 20 über Dienstleister. Mit 15 lokalen Lieferanten, die derzeit 80 verschiedene Komponenten liefern, sind auch regionale Zulieferer eingebunden.

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