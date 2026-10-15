6h Barcelona: Weitere Stimmen zum anstehenden Lauf der FIA WEC

Es ist soweit: Die FIA WEC begeht vom 16. bis 18. Oktober das siebte Saisonevent 2026. Dazu reist die WM nach Spanien. Der 4,657 Kilometer lange «Circuit de Barcelona-Catalunya» ist eigentlich allen Piloten bestens bekannt, da viele andere Sportwagen-Serien regelmäßig vor Ort sind. Die WEC bestreitet hingegen ihr Renndebüt. 35 Autos wurden für das Event eingeschrieben. Die Spitze bilden 17 Hypercars. Grundsätzlich schaut das WEC-Fahrerlager sehr positiv gestimmt auf das Barcelona-Event. Hier einige Stimmen.

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Mike Conway - Toyota TR010 Hybrid

«Dies ist mein erstes Rennen, seit ich meinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt habe. Ich bin fest entschlossen, im weiteren Saisonverlauf noch mehr schöne Erinnerungen zu sammeln – angefangen in Barcelona. Dort wieder zu fahren, fühlt sich an wie eine Rückkehr in meine Anfangszeit, da ich dort während meiner Juniorenkarriere regelmäßig gefahren bin. Ich freue mich darauf, wieder dort zu sein und zu sehen, was unser TR010 Hybrid zu leisten imstande ist.»

Jack Aitken - Cadillac V-Series.R

«Ich freue mich darauf, nach Barcelona zurückzukehren. Mein letztes Rennen dort liegt schon einige Jahre zurück. Es ist eine unterhaltsame Strecke mit einigen technischen Passagen und starkem Reifenverschleiß. Wir hoffen, an die gute Form der letzten Rennen anzuknüpfen und um weitere Podiumsplätze kämpfen zu können.»

Théo Pourchaire - Peugeot 9X8

«Ich bin letztes Jahr in Barcelona in der ELMS gefahren, aber für einen Großteil des WEC-Starterfeldes wird es eine neue Herausforderung sein, da die Strecke nicht zum regulären Rennkalender gehört. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich alle auf den Kurs einstellen – insbesondere jene Teams, die dort in jüngster Zeit nicht gefahren sind. Zudem ist Überholen in Barcelona nicht einfach. Daher kommt es darauf an, im Qualifying konkurrenzfähig zu sein und sich für das Rennen die bestmögliche Ausgangslage zu verschaffen. Auch das Verkehrsmanagement und die Strategie werden eine wichtige Rolle spielen.»

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Miguel Molina - Ferrari 499P

«Mit dem 499P für Ferrari in Barcelona zu fahren, ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich bin sicher, dass dieses Rennen eine ganz besondere emotionale Note haben wird. Mit der Unterstützung der Fans im Rücken werden wir als Team alles geben, um das bestmögliche Rennen zu fahren und Spanien mit so vielen Meisterschaftspunkten wie möglich zu verlassen – in der Hoffnung, unsere Chancen auf die Weltmeisterschaft bis zum letzten Lauf in Monza zu wahren.»

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Logan Sargeant - Ford Mustang LMGT3

«Ich freue mich sehr, zum ersten Mal in einem GT3-Fahrzeug nach Barcelona zurückzukehren. Es ist eine Strecke, die ich schon immer mochte. Sie bietet viele Herausforderungen durch unterschiedlichste Kurventypen sowie einen starken Reifenverschleiß. Es macht immer Spaß, dort Rennen zu fahren. Wir blicken einem hoffentlich erfolgreichen Wochenende entgegen.»