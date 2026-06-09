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KTM Motohall: Buntes Programm für Fans und Motorsport-Enthusiasten

Die KTM Motohall bietet im Juni ein abwechslungsreiches Programm – von Vatertags-Specials exklusiven Werksführungen über Tech-Talks bis hin zu MotoGP Public Viewings wird viel geboten.

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KTM-Fans kommen im Juni in Mattighofen voll auf ihre Kosten
KTM-Fans kommen im Juni in Mattighofen voll auf ihre Kosten
Foto: KTM
KTM-Fans kommen im Juni in Mattighofen voll auf ihre Kosten
© KTM

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In der KTM Motohall ist im Juni einiges los. Am 10. Juni öffnet der österreichische Motorradhersteller beim Format «Inside KTM Factory Racing» sogar die Türen des Motorsportgebäudes in Munderfing. Von 9 bis 14 Uhr erleben Besucher, wie eine Rennsaison geplant wird und wo die Bikes für die Weltmeisterschaft vorbereitet werden.

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Am 12. Juni wird eine Werksführung unter dem Motto «Inside KTM Production» angeboten. Von 8.45 bis 15 Uhr geht es durch zentrale Produktionsbereiche – vom einzelnen Bauteil bis zum fertigen Motorrad werden die Schritte erläutert. Zum Vatertag am 14. Juni bietet die KTM Motohall ein besonderes Package: Dieses umfasst eine 90-minütige Führung, Einblicke in Sonderausstellungen und eine «Raschhofer Bierreise» mit sechs ausgewählten Bierspezialitäten. Dafür gibt es am 14. Juni zwei Time-Slots: 11 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 14.30 Uhr.

Am 10. Juni gibt es einen Blick hinter die Kulissen von KTM Factory Racing
Am 10. Juni gibt es einen Blick hinter die Kulissen von KTM Factory Racing
Foto: KTM
Am 10. Juni gibt es einen Blick hinter die Kulissen von KTM Factory Racing
© KTM

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An mehreren Terminen ab dem 13. Juni gibt es jeweils offene Führungen durch die Motohall. Besucher tauchen dabei in die Geschichte der Marke KTM ein, erleben außergewöhnliche Bikes und erfahren, was der Slogan «READY TO RACE» bedeutet. Beim sogenannten «Tech-Talk» am 17. Juni dreht sich von 17 bis 19 Uhr alles um Motorenentwicklung. Themen sind zum Beispiel die Evolution der Offroad-Motoren, Vergaser vs. Einspritzung und technische Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Michael Viertlmayr, Vice President Powerpack, erläutert direkt an der Hebebühne der «Lebenden Werkstatt».

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Am 21. Juni überträgt die KTM Motohall wieder die Rennen der MotoGP-WM aus Brünn live. Auch der Ungarn-GP wurde zuletzt per Großleinwand gezeigt. KTM-Speerspitze Pedro Acosta wurde im Grand Prix am Sonntag Zweiter. Das Public Viewing läuft jeweils von 11 bis 16 Uhr – der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Karten für alle Events in der KTM Motohall gibt es unter ktm-motohall.com.

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