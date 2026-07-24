Moto Guzzi: Grosse Party zur Eröffnung von Fabrik und Museum

Vom 3. bis 6. September wird Mandello del Lario am Ostufer des Comer Sees zum Zentrum der Welt – zumindest für die Fans und Freunde der Marke Moto Guzzi. Am Markentreffen Giornate Mondiali Moto Guzzi (GMG) kann dieses Jahr das 105-jährige Bestehen der Marke gefeiert werden. Gleichzeitig beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der Marke: Mit der Eröffnung der neuen Fabrik und des neuen Moto Guzzi Museums beginnt eine neue Ära.

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Der neue Gebäudekomplex ist ein futuristisches architektonisches Meisterwerk, das 105 Jahre Geschichte bewahrt und den Innovationsgeist von Moto Guzzi eindrucksvoll unterstreicht. Ein Ort, der geschaffen wurde, um zu entwickeln, zu experimentieren, besondere Erlebnisse zu bieten und Emotionen zu wecken. Ein Ort, an dem die Leidenschaft für die Marke mit einer klaren Vision für die Zukunft verschmilzt – die neue Heimat von Moto Guzzi, in der auch in den kommenden 105 Jahren Besucher empfangen werden sollen.

Die neue Anlage vereint Spitzentechnologie mit über 100 Jahren Produktionsgeschichte und wird zur Fertigungsstätte der Moto Guzzi Modelle des 21. Jahrhunderts – am historischen Standort in Mandello del Lario, an dem seit 1921 ununterbrochen Motorräder gebaut werden. Gleichzeitig ist es ein Ort, an dem Tradition und Innovation aufeinander treffen und Unternehmenskultur mit fortschrittlichen technischen Lösungen verbunden werden.

Das neue Moto Guzzi Museum wird die Heimat einer weltweit einzigartigen Geschichte sein, die auf Technologie, Design und kontinuierlicher Innovation basiert. Die neuen Bereiche innerhalb des historischen Werksgeländes wurden geschaffen, um Besucher aus aller Welt willkommen zu heissen. Dazu gehören ein moderner Motoplex Store, ein Café sowie Flächen für Workshops, Veranstaltungen und Markenerlebnisse.

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Wer dabei sein will an diesen Giornate Mondiali Moto Guzzi (GMG) muss sich registrieren auf der Veranstaltungswebsite gmg.motoguzzi.com. Für registrierte Besucher sind von Donnerstag, 3. September bis Sonntag, 6. September alle Bereiche des Werksgeländes kostenlos zugänglich.

Zu den GMG 2026 werden Zehntausende Fans aus aller Welt erwartet. Einer der Höhepunkte des umfangreichen Programms ist die grosse Parade am Samstagvormittag, bei der Tausende Moto Guzzi Motorräder aller Epochen gemeinsam von Lecco nach Mandello del Lario fahren.

Das historische Werk, in dem seit 1921 Moto Guzzi gebaut werden Foto: Moto Guzzi Das historische Werk, in dem seit 1921 Moto Guzzi gebaut werden © Moto Guzzi

An allen vier Tagen sorgt Virgin Radio mit Live-Musik für Festivalstimmung. Ausserdem werden kostenlose Probefahrten mit der gesamten aktuellen Moto Guzzi Modellpalette angeboten. Im Street-Food-Bereich erwartet die Besucher erneut ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Die Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026 stehen ganz im Zeichen der Freude am Motorradfahren, der Leidenschaft für Moto Guzzi und der Einweihung des neuen Gebäudekomplexes.

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