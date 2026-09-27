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Deutschland jubelt: Erik Riss ist zum dritten Mal Langbahn-Weltmeister

Auch ein Ausfall in den Vorläufen konnte Erik Riss auf dem Weg zu seinem dritten Weltmeistertitel nicht stoppen. Sieger auf der Grasbahn in Marmande wurde Chris Harris, was ihm WM-Bronze einbrachte.

Langbahn-GP

Weltmeister Erik Riss
Weltmeister Erik Riss
Foto: fim
Weltmeister Erik Riss
© fim

Im Artikel erwähnt

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Die Entscheidung in der Langbahn-Weltmeisterschaft ist gefallen und Erik Riss hat seinen dritten Weltmeistertitel in der Tasche. Der 31-Jährige legte in Marmande furios los und gewann seine ersten beiden Läufe souverän. Gegen einen entfesselt fahrenden Chris Harris gab er zwar einen Punkt ab, doch mit einem weiteren Laufsieg stellte der Schwabe die Weichen auf den direkten Finaleinzug. Dieser misslang allerdings: Riss kam in Heat 19 nur als Dritter vom Start weg, stach aber mit einem starken Manöver innen an Dave Meijerink und Anthony Chauffour vorbei und übernahm die Führung. Er zog unaufhaltsam davon, rollte in der zweiten Runde jedoch mit technischem Defekt aus. Da Lukas Fienhage den letzten Vorlauf vor Harris gewann, fiel Riss in der Zwischenwertung nach den Vorläufen auf den vierten Rang zurück und musste in die Last-Chance-Läufe, während Meijerink, Harris und Fienhage ihren Finalplatz sicher hatten.

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Finaleinzug brachte WM-Titel für Erik Riss

Den Umweg über den Last-Chance-Heat meisterte Riss mühelos, mit dem Sieg vor Kenneth Kruse Hansen, der nachträglich wegen Verlassens der Bahn disqualifiziert wurde, stand fest, dass ihm der Titel nicht mehr zu nehmen ist. Im zweiten Last-Chance-Lauf triumphierte Jesse Mustonen nach einem harten Duell mit Zach Wajtknecht. Das hatte zur Folge, dass der Titelträger von 2025 das Finale und auch eine WM-Medaille verpasste.

Mit dem bereits sicheren WM-Titel konnte Riss im Finale Harris und Meijerink ziehen lassen. Harris hatte sich vom inneren Startplatz vor Meijerink gesetzt, nachdem er eine erste Attacke des Niederländers abgewehrt hatte, zog der Engländer davon. Mit dem Sieg in Marmande holte er 26 WM-Punkte, was ihn in der Endabrechnung vor Lukas Fienhage und Zach Wajtknecht katapultierte. Da bei Punktgleichheit kein Stechen mehr um Silber oder Bronze gefahren wird, war der Tagessieg in Marmande ausschlaggebend dafür, dass Lukas Fienhage ohne Medaille blieb.

Im Artikel erwähnt

Die Top-3 der Welt (v.l.): Erik Riss, David Meijerink und Chris Harris
Die Top-3 der Welt (v.l.): Erik Riss, David Meijerink und Chris Harris
Foto: fim
Die Top-3 der Welt (v.l.): Erik Riss, David Meijerink und Chris Harris
© fim

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In die Top-8, die einen WM-Platz im kommenden Jahr garantieren, fuhren sich auch der Finne Tero Aarnio und der Niederländer Mika Meijer. Sie verdrängten damit Patrick Kruse und William Kruit, die in Marmande außerhalb der Top-Ten landeten.

Riss zog mit seinem dritten WM-Titel auf der Langbahn nach 2014 und 2016 im Medaillenspiegel mit den legendären Ivan Mauger, Egon Müller, Kelvin Tatum sowie Martin Smolinski gleich.

Ergebnisse Langbahn-WM, Finale 3, Marmande/F:

1. Chris Harris (GB), 26 WM-Punkte/18 Vorlaufpunkte

2. Dave Meijerink (NL), 24/16

3. Erik Riss (D), 22/19

4. Lukas Fienhage (D), 20/16

5. Jesse Mustonen (FIN), 18/18

6. Zach Wajtknecht (GB), 16/17

7. Mika Meijer (NL), 15/17

8. Kenneth Kruse Hansen (DK), 14/13

9. Tero Aarnio (FIN), 13/13

10. Jake Mulford (GB), 12/13

11. William Kruit (NL), 11/12

12. Tino Bouin (F), 10/10

13. Patrick Kruse (DK), 9/10

14. Anthony Chauffour (F), 7/8

15. Glenn Moi (N), 6/6

16. Niek Meijerink (NL), 5/5

17. Darryl Ritchings (GB), 4/4

18. Ashton Vale (GB), 3/3

19. Jan Hlacina (CZ), 2/2

20. Theo Ugoni (F), 1/0

21. Noah Urda (F), N

Finale: 1. Chris Harris, 2. Dave Meijerink, 3. Erik Riss, 4. Lukas Fienhage, 5. Jesse Mustonen

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Marmande

1.

Erik Riss

52

26

26

-

2.

Dave Meijerink

42

24

18

-

3.

Zach Wajtknecht

42

20

22

-

4.

Lukas Fienhage

39

15

24

-

5.

Chris Harris

33

22

11

-

6.

Jesse Mustonen

32

16

16

-

7.

Patrick Kruse

26

14

12

-

8.

William Kruit

26

13

13

-

9.

Mika Meijer

25

11

14

-

10.

Tero Aarnio

25

10

15

-

11.

Glenn Moi

22

12

10

-

12.

Mathias Trésarrieu

20

-

20

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13.

Kenneth Kruse Hansen

18

18

-

-

14.

Jake Mulford

13

9

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15.

Romano Hummel

9

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Tino Bouin

7

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Anthony Chauffour

7

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18.

Theo Ugoni

7

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19.

Andrew Appleton

6

6

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Noah Urda

6

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6

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21.

Jordan Dubernard

5

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3

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22.

Darryl Ritchings

5

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5

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23.

Timo Wachs

4

4

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24.

Keijo Busch

3

3

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25.

Daniel Spiller

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1

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