Langbahn-WM-Finale Marmande im Live-Stream: Erik Riss vor drittem Titel
Erik Riss hat beste Chancen zum dritten Mal Langbahn-Weltmeister zu werden, da er mit zehn Punkten Vorsprung ins letzte Finale in Marmande geht. Die Entscheidung fällt am Samstagabend ab 20.30 Uhr.
Sowohl den WM-Event in
Läuft es für Riss in Marmande nach Plan, dann fährt der 31-Jährige seinen dritten WM-Titel nach 2014 und 2016 ein und würde im Medaillenspiegel mit den legendären Ivan Mauger, Egon Müller, Kelvin Tatum sowie Martin Smolinski gleichziehen. Für Wajtknecht und Meijerink geht es voraussichtlich um Silber und Bronze. Bei der Medaillenvergabe kann auch Lukas Fienhage noch ein Wörtchen mitreden, der Norddeutsche liegt nur drei Punkte hinter den beiden.
Langbahn-WM 2027: Modus immer noch unklar
Da in diesem Jahr keine sportliche Qualifikation für die nächstjährige WM ausgefahren wurde und auch noch nicht bekannt ist, wie sich das WM-Feld im kommenden Jahr zusammensetzt, können nur die ersten acht der diesjährigen Weltmeisterschaft sicher für die WM 2027 planen. Chris Harris und Jesse Mustonen auf den Plätzen 5 und 6 sollten in den Top-8 bleiben, dahinter wird es spannend zugehen, denn den Siebten und Zwölften trennen nur acht Punkte.
Die WM-Action aus Marmande läuft parallel zur Übertragung der
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