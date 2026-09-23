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Alonso: «Niveau ist dieses Jahr unglaublich hoch – niemand macht Fehler!»

David Alonso (Aspar) holte im Moto2-Rennen auf dem Red Bull Ring sein viertes Saisonpodest. Für Platz 3 in Spielberg musste er allerdings hart arbeiten. WM-Rang 3 liegt für ihn in Reichweite.

Moto2

David Alonso vor Manuel Gonzalez
David Alonso vor Manuel Gonzalez
Foto: Gold & Goose
David Alonso vor Manuel Gonzalez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Nach Platz 9 in Misano war Moto2-Ass David Alonso in Spielberg auf Wiedergutmachung aus. Mit dem sechsten Startplatz hatte der Aspar-Pilot für das Moto2-Rennen am Sonntag keine schlechte Ausgangsposition. Alonso kam beim Start gut weg, wodurch er in den ersten Runden zu den Spitzenplätzen aufschließen konnte. Er lag lange Zeit auf Position 4. In Runde 15 konnte er nach der Schikane Ivan Ortola überholen, danach gab er Platz 3 nicht mehr ab. Izan Guevara und Filip Salac waren jedoch außer Reichweite. Alonso überquerte die Ziellinie mit 1,2 sec Rückstand auf Salac und 1,3 sec vor WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP).

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«Ich hatte einen guten Start und konnte mich in einer guten Position einordnen. In den ersten Runden muss ich mich noch ein wenig verbessern, denn wenn alle Fahrer dicht beieinander liegen, fällt es mir schwer, beim Bremsen die Orientierung zu finden», stellte der Kolumbianer fest. «In Kurve 6 bin ich zu weit nach außen gekommen und habe ein paar Plätze verloren; daran werde ich für die nächsten Rennen arbeiten. In der zweiten oder dritten Runde wäre ich fast gestürzt, genau wie im letzten Jahr. Glücklicherweise konnte ich auf dem Motorrad bleiben. Danach verlief das Rennen sehr gut, mit einem sehr guten Tempo.»

Alonso: Vierter in der Gesamtwertung

Alonso holte auf dem Red Bull Ring sein viertes Saisonpodest. Der 20-Jährige betonte, wie umkämpft die mittlere Kategorie der Motorrad-WM 2026 ist. «Das Niveau in der Moto2 ist dieses Jahr unglaublich hoch. Niemand macht Fehler», so Alonso. «Am Sonntag musste man sehr sorgfältig planen und kalkulieren, aber für mich fühlte es sich zu kurz an. Es war mental eine Herausforderung, zu wissen, wie man am Limit bleibt. Diese Rennen ermöglichen es uns, viel zu lernen und weiterhin eine solide Grundlage aufzubauen.»

Im Artikel erwähnt

In der Gesamtwertung belegt David Alonso nun den vierten Platz. Er liegt derzeit 13,5 Punkte hinter Ivan Ortola, der derzeit Dritter ist. Auf WM-Leader Manuel Gonzalez fehlen ihm 90,5 Punkte.

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Pos
Fahrer
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Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

23

35:53,421

1:32,879

25

02

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

23

+1,728

1:33,070

20

03

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

23

+2,945

1:33,238

16

04

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

23

+4,289

1:33,287

13

05

Ivan Ortola

QJMOTOR - Campolor - MSI

Ivan Ortola

QJMOTOR - Campolor - MSI

4

23

+4,868

1:32,913

11

06

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

23

+12,137

1:33,457

10

07

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

23

+13,673

1:33,387

9

08

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

23

+14,302

1:33,687

8

09

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

23

+14,865

1:33,657

7

10

Luca Lunetta

SpeedRS Team

Luca Lunetta

SpeedRS Team

32

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+17,263

1:33,682

6

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