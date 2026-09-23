6h Fuji 2026: Stimmen zum anstehenden Lauf der FIA WEC

Es ist soweit: Die FIA WEC begeht vom 25. bis 27. September das sechste Saisonevent 2026. Dazu reist die WM nach Japan – und somit hat Toyota natürlich Heimspiel. Die 4,563 Kilometer lange Strecke in Fuji hat ein spannendes Layout und ist bei den Rennfahrern recht beliebt. 35 Autos wurden für das Event eingeschrieben. Die Spitze bilden 17 Hypercars. Grundsätzlich schaut das WEC-Fahrerlager sehr positiv gestimmt auf das Japan-Event. Hier einige Stimmen.

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Mike Conway - Toyota TR010 Hybrid

«Wir freuen uns alle auf Fuji, denn es ist unser Heimrennen - und der Aufenthalt in Japan ist einfach klasse. Es macht immer viel Spaß, sich mit unseren Partnern und Kollegen von Toyota auszutauschen. Auch das Fahren mit dem TR010 Hybrid auf dem Fuji-Kurs wird sicher viel Spaß machen, da es eine sehr anspruchsvolle Strecke ist, auf der man erst einmal die richtige Linie finden muss. Wir haben dort in der Vergangenheit bereits großartige Ergebnisse erzielt und hoffen, dass uns das auch dieses Jahr wieder gelingt.»

Will Stevens - Cadillac V-Series.R

«Fuji ist immer ein anspruchsvolles Rennen, da man sich auf unterschiedlichste Bedingungen einstellen muss – das Wetter kann sehr wechselhaft und schwer vorhersehbar sein. Zudem ist der Reifenverschleiß recht hoch. Es kommt also darauf an, die richtige Balance zwischen maximaler Geschwindigkeit und einem reifenschonenden Fahrstil zu finden. Das Team hat zuletzt zwei Podiumsplätze in Folge geholt und damit einen guten Lauf – diesen Schwung wollen wir nun mit nach Fuji nehmen.»

Nick Cassidy - Peugeot 9X8

«Ich freue mich sehr auf Fuji. Es fühlt sich für mich fast wie ein Heimrennen an. Ich verbinde viele besondere Erinnerungen mit dieser Strecke und kann es kaum erwarten, den Peugeot 9X8 vor den japanischen Fans zu fahren. Das Team arbeitet unglaublich hart und macht in vielen Bereichen Fortschritte. Unser Ziel ist es, diese Arbeit in ein sauberes Rennwochenende umzumünzen und ein starkes Ergebnis zu erzielen.»

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Antonio Fuoco – Ferrari 499P

«Nach unserem großartigen Sieg in Austin kehren wir in Japan auf die Rennstrecke zurück. Es war ein enorm wichtiges Ergebnis für unsere Crew und das gesamte Team im Hinblick auf die letzten drei Saisonrennen. Wir wissen, dass Fuji in der Vergangenheit ein schwieriger Kurs für uns war. Doch wir werden wie immer unser Bestes geben, um unseren positiven Trend fortzusetzen, der Ferrari bereits einen Podestplatz in Brasilien und einen Sieg in Amerika eingebracht hat.»