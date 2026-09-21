Izan Guevara hält den Druck hoch: Souveräner Moto2-Sieg in Spielberg

In der Moto2 läuft es auf ein Duell zwischen Intact-Ass Manuel Gonzalez und Pramac-Pilot Izan Guevara um den WM-Titel hinaus. In Misano zeigte Guevara als Sechster einen Moment der Schwäche – Gonzalez siegte – und dem 22-Jährigen war klar, dass er beim Österreich-GP eine passende Antwort parat haben muss. Er hatte eine!

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Als Fünfter der Startaufstellung kam der Pramac-Pilot hinter Ivan Ortola als Zweiter aus der ersten Runde. Einen Umlauf später lag Guevara bereits in Führung und das blieb so bis zum Ende. Souverän spulte der von Yamaha geförderte Spanier sein Programm ab und kreuzte mit 1,7 sec Vorsprung auf dem stark fahrenden Filip Salac die Ziellinie. Weil Gonzalez Vierter wurde, machte Guevara zwölf Punkte auf seinen Landsmann gut und verkürzte auf 35,5 Punkte Rückstand.

Mit bemerkenswert konstanten Rundenzeiten zermürbte Guevara seine Gegner. «Ich hatte vor dem Rennen mit dem Team gesprochen, und das Ziel war, in jeder Runde im Bereich von 1:32 bis 1:33 min zu bleiben, was mir hervorragend gelang», erklärte der Spanier. «An einer Stelle hatte ich einen brenzligen Moment, aber glücklicherweise gelang es mir, die Situation zu retten und mich weiter auf das Rennen zu konzentrieren.»

Guevara deutet damit auf eine Situation in Runde 17 hin, als das Vorderrad einklappte und er beinahe gestürzt war. Mit etwas Glück und viel Können brachte der spätere Sieger sein Motorrad wieder auf Kurs. «Wir hatten uns entschieden, den Entwicklungs-Vorderreifen einzusetzen», erklärte Guevara. «Ich hatte das ganze Wochenende über ein wirklich gutes Gefühl damit. Im Vergleich zum Standardreifen bot er mir mehr Stabilität und eine gute Performance über die gesamte Distanz. Das war wichtig, denn so hatte ich in den letzten Runden einen Reifen, der noch gut funktionierte.»

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Sieben Rennen stehen in der Moto2 noch aus, wobei zunächst fünf Überseerennen anstehen. Angesichts seines Rückstands kann Guevara nicht taktieren. «Wir können jetzt diesen Moment genießen und müssen anschließend weiter Punkte in der Meisterschaft sammeln. Die nächsten Rennstrecken gefallen mir ausgezeichnet, daher ist es mein Ziel, so weiterzumachen, die Rennen zu genießen und weiter zu kämpfen», sagte Guevara an die Adresse des Intact-Piloten.