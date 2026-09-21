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Izan Guevara hält den Druck hoch: Souveräner Moto2-Sieg in Spielberg

Nur eine Woche, nachdem sich Moto2-Leader Manuel Gonzalez in Misano einen Vorteil verschafft hatte, antwortete Verfolger Izan Guevara mit dem Sieg auf dem Red Bull Ring auf die bestmögliche Weise.

Kay Hettich

Von

Moto2

Izan Guevara holte sich in Spielberg den Moto2-Sieg
Izan Guevara holte sich in Spielberg den Moto2-Sieg
Foto: Gold & Goose
Izan Guevara holte sich in Spielberg den Moto2-Sieg
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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In der Moto2 läuft es auf ein Duell zwischen Intact-Ass Manuel Gonzalez und Pramac-Pilot Izan Guevara um den WM-Titel hinaus. In Misano zeigte Guevara als Sechster einen Moment der Schwäche – Gonzalez siegte – und dem 22-Jährigen war klar, dass er beim Österreich-GP eine passende Antwort parat haben muss. Er hatte eine!

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Als Fünfter der Startaufstellung kam der Pramac-Pilot hinter Ivan Ortola als Zweiter aus der ersten Runde. Einen Umlauf später lag Guevara bereits in Führung und das blieb so bis zum Ende. Souverän spulte der von Yamaha geförderte Spanier sein Programm ab und kreuzte mit 1,7 sec Vorsprung auf dem stark fahrenden Filip Salac die Ziellinie. Weil Gonzalez Vierter wurde, machte Guevara zwölf Punkte auf seinen Landsmann gut und verkürzte auf 35,5 Punkte Rückstand.

Mit bemerkenswert konstanten Rundenzeiten zermürbte Guevara seine Gegner. «Ich hatte vor dem Rennen mit dem Team gesprochen, und das Ziel war, in jeder Runde im Bereich von 1:32 bis 1:33 min zu bleiben, was mir hervorragend gelang», erklärte der Spanier. «An einer Stelle hatte ich einen brenzligen Moment, aber glücklicherweise gelang es mir, die Situation zu retten und mich weiter auf das Rennen zu konzentrieren.»

Im Artikel erwähnt

Guevara deutet damit auf eine Situation in Runde 17 hin, als das Vorderrad einklappte und er beinahe gestürzt war. Mit etwas Glück und viel Können brachte der spätere Sieger sein Motorrad wieder auf Kurs. «Wir hatten uns entschieden, den Entwicklungs-Vorderreifen einzusetzen», erklärte Guevara. «Ich hatte das ganze Wochenende über ein wirklich gutes Gefühl damit. Im Vergleich zum Standardreifen bot er mir mehr Stabilität und eine gute Performance über die gesamte Distanz. Das war wichtig, denn so hatte ich in den letzten Runden einen Reifen, der noch gut funktionierte.»

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Sieben Rennen stehen in der Moto2 noch aus, wobei zunächst fünf Überseerennen anstehen. Angesichts seines Rückstands kann Guevara nicht taktieren. «Wir können jetzt diesen Moment genießen und müssen anschließend weiter Punkte in der Meisterschaft sammeln. Die nächsten Rennstrecken gefallen mir ausgezeichnet, daher ist es mein Ziel, so weiterzumachen, die Rennen zu genießen und weiter zu kämpfen», sagte Guevara an die Adresse des Intact-Piloten.

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Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

23

35:53,421

1:32,879

25

02

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

23

+1,728

1:33,070

20

03

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

23

+2,945

1:33,238

16

04

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

23

+4,289

1:33,287

13

05

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Campolor - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Campolor - MSI

4

23

+4,868

1:32,913

11

06

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

23

+12,137

1:33,457

10

07

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

23

+13,673

1:33,387

9

08

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

23

+14,302

1:33,687

8

09

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

23

+14,865

1:33,657

7

10

Luca Lunetta

Luca Lunetta

SpeedRS Team

Luca Lunetta

Luca Lunetta

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32

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+17,263

1:33,682

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