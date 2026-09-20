Moto2, Spielberg: Izan Guevara hielt WM-Kampf mit Sieg offen, Gonzalez 4.

Zur Mittagszeit ging es in das zweite GP-Rennen des Tages. Das Feld der Moto2 bereitete sich auf das letzte Rennen auf europäischem Boden. Zugleich wurde es ernst im Kampf um den Titel in der mittleren WM-Klasse. Spitzenreiter Manuel Gonzalez, soeben als Moto2-Pilot bei Intact GP auch 2027 bestätigt, hatte sich in Misano mit einem Sieg in der Gesamtwertung verschafft – und WM-Verfolger Izan Guevara auch im Spielberg-Qualifying hinter sich gelassen. Während Gonzalez auf Startplatz 2 einrollte, traf Guevara eine Reihe dahinter als Fünfter. Ganz vorne: Filip Salac auf der Kalex von American Racing. Der Tscheche hatte sich die Pole mit Rekordrunden geholt.

Werbung

Werbung

Zwischen den spanischen Titelrivalen zwei weitere Piloten aus dem Süden: Alex Escrig, der für 2027 von Forward zu Italtrans und damit auf Kalex wechselt, und Ivan Ortola hatten sich die Positionen 4 und 5 gesichert. Die zweite Startreihe wurde komplettiert von David Alonso, der wie Agius, Guevara und Holgado im kommenden Jahr in der MotoGP unterwegs sein wird. Zuletzt nicht gut gelaufen war es für Senna Agius. In Misano von Angel Piqueras gleich nach dem Start ausradiert, stürzte Agius auch im Q2 – Startplatz 15. Erst gar nicht am Start waren gleich zwei Fahrer: Collin Veijer (KTM-Ajo) und Alberto Ferrandez (Pramac) fielen mit Schlüsselbeinbruch aus, Angel Piqueras hatte sich im FP1 die Hand gebrochen.

Die Startphase verlief spektakulär. Manuel Gonzalez gewann den Start und erreichte auch Kurve 2 in Führung, wurde dann aber so hart von Filip Salac attackiert, dass Gonzalez viel Schwung und sechs Positionen an Ortola, Alonso, Escrig und Guevara verlor. In Runde 2 holte sich Gonzalez Escrig und beobachtete die Spitze von P5 aus. Salac hatte derweil die Spitze an Guevara verloren und stritt nun mit Ivan Ortola um Rang 2.

Filip Salac startete ganz vorne – und landete auf Platz 2 Foto: Gold and Goose Filip Salac startete ganz vorne – und landete auf Platz 2 © Gold and Goose

Werbung

Werbung

In Runde 5 von 23 hatten sich die Guevara, Ortola und Salac um 1,3 Sekunden von Alonso und Gonzalez abgesetzt. Mit 1:32,879 min ging die schnellste Rennrunde in der frühen Phase an Izan Guevara. Senna Agius konnte keine Plätze gutmachen. Der nächstjährige KTM-Tech3-Pilot fuhr hinter Moto2-Urgestein Aron Canet auf Platz 15.

Bemerkenswert – nach einem Drittel der Moto2-Distanz waren noch alle 26 Racer auf der Piste. Die Top 5 lockerten sich derweil auf. Guevara hatte 0,7 Sekunden auf Platz 2 und Ortola herausgefahren. Während Salac weiter am Hinterrad von Ortola fuhr, folgten Alonso und Gonzalez jeweils wieder mit einer Sekunde Rückstand.

Crash auf Platz 6: Forward-Pilot Alex Escrig Foto: Alex Escrig Crash auf Platz 6: Forward-Pilot Alex Escrig © Alex Escrig

Die Positionen 6–10 am Ende der achten Runde: Escrig, Aspar-Pilot Holgado, Aragon-Sieger Lopez und Deniz Öncü (Marc VDS). Aus der Runde kam Escrig nicht zurück, der Kumpel von Pedro Acosta war in Kurve 2 ausgerutscht. Rückwärts ging es für Intact-Pilot Senna Agius. Der Australier fiel bis auf Platz 22 zurück. In Runde 11 steuerte er die Box mit einem technischen Problem an und gab auf.

Werbung

Werbung

Für Senna Agius lief es schlecht Foto: Schiel Für Senna Agius lief es schlecht © Schiel

Auf der Strecke attackierten Guevara, der sich mit den besten Zeiten um jetzt zwei Sekunden abgesetzt hatte, und Filip Salac. Der Polesetter löste Ortola auf Platz 2 ab und versuchte nun, Guevara einzuholen. Manuel Gonzalez auf Platz 5 hatte zur Rennhälfte 4,5 Sekunden Rückstand auf den WM-Zweiten.

Im letzten Drittel wurde es wieder spannend – zumindest im Match um Platz 3. Während Salac keine Meter auf Guevara gutmachen konnte, kassierten Alonso und Gonzalez MSi-Pilot Ivan Ortola. Für den WM-Leader war damit noch ein Finish auf dem Podest möglich. Sechs Runden vor der Flagge erlebte Izan Guevara einen Schreckmoment. In Kurve 9 hatte der nächstjährige MotoGP-Yamaha-Fahrer einen gewaltigen Vorderradrutscher. Guevara ging weit und verlor über eine Sekunde.

Drei Runden vor Schluss hatte sich der Vorsprung von Guevara auf Salac auf zwei Sekunden eingependelt. Dahinter – Alsonso vor Gonzalez und Ortola. Alonso Lopez folgt auf Platz 6 mit über 10 Sekunden Rückstand. In der letzten Runde hielten die Nerven von Izan Guevara – der Schützling von Gino Borsoi holte seinen dritten Moto2-Sieg. Filip Salac holte Platz 2. Während David Alonso, der von sechs losgefahren war, als Dritter mit zur Siegerehrung durfte, blieb Manuel Gonzalez Rang 4.

Werbung

Werbung

Lopez, Holgado, Baltus, Öncü und Lunetta komplettierten die Top 10 – der letzte WM-Punkt ging in Spielberg an Routinier Joe Roberts. Für Sieger Izan Guevara endete der GP-Triumph im Stillstand – in der Auslaufrunde war Guevara der Sprit ausgegangen.

Die Situation in der WM vor der Abreise nach Asien: Gonazelz führt die WM weiter souverän an. Guevara folgt mit 35,5 Punkten Rückstand auf den Intact-Piloten. Ivan Ortola ist weiter Dritter, während Alonso auf Platz 4 aufrückte – für Senna Agius ging es nach dem zweiten Nuller in Serie zurück auf Platz 5.