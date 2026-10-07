Nach Schlüsselbeinbruch: Collin Veijer strebt Comeback in Indonesien an

Im FP1 auf dem Red Bull Ring hatte sich Moto2-Ass Collin Veijer bei einem Crash das linke Schlüsselbein gebrochen. Am Dienstag nach dem Rennwochenende wurde der KTM-Ajo-Pilot operiert, danach arbeitete er intensiv an seiner Genesung.

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Der Große Preis von Japan kam für Veijer allerdings zu früh . In Motegi sprang deshalb Moto2-Europameister Milan Pawelec für ihn ein. Der 19-jährige Pole landete im Rennen am Sonntag auf dem 24. und letzten Platz.

Collin Veijer ist bereit für sein Comeback

Am kommenden Wochenende findet der Indonesien-GP statt. Dort will Veijer sein Comeback geben. «Die letzten zwei Wochen verliefen in etwa so: Verletzung, Operation, Training, Simulator, Physiotherapie und noch mehr Training. Bereit für das Comeback!», schrieb der 21-Jährige auf seinem Instagram-Account.

Zuerst muss Collin Veijer am Donnerstag den medizinischen Check auf der Rennstrecke bestehen – danach steht einer Rückkehr auf sein Rennmotorrad nichts mehr im Weg. Der Niederländer hat in seinem zweiten Jahr in der Moto2-Klasse bislang zwei Podestplätze erzielt – Rang 3 in Jerez und Platz 2 in Misano. In der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 75,5 Punkten auf Position 10. Kürzlich wurde bestätigt, dass Veijer in der Moto2-WM auch 2027 für KTM Ajo an den Start gehen wird.

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