Nach Schlüsselbeinbruch: Collin Veijer strebt Comeback in Indonesien an
In Motegi musste sich Moto2-Pilot Collin Veijer (KTM Ajo) vom Polen Milan Pawelec vertreten lassen. Auf dem Mandalika International Circuit will der Niederländer wieder auf seine Kalex steigen.
Im FP1 auf dem Red Bull Ring hatte sich Moto2-Ass Collin Veijer bei einem Crash das linke Schlüsselbein gebrochen. Am Dienstag nach dem Rennwochenende wurde der KTM-Ajo-Pilot operiert, danach arbeitete er intensiv an seiner Genesung.
Collin Veijer ist bereit für sein Comeback
Am kommenden Wochenende findet der Indonesien-GP statt. Dort will Veijer sein Comeback geben. «Die letzten zwei Wochen verliefen in etwa so: Verletzung, Operation, Training, Simulator, Physiotherapie und noch mehr Training. Bereit für das Comeback!», schrieb der 21-Jährige auf seinem Instagram-Account.
Zuerst muss Collin Veijer am Donnerstag den medizinischen Check auf der Rennstrecke bestehen – danach steht einer Rückkehr auf sein Rennmotorrad nichts mehr im Weg. Der Niederländer hat in seinem zweiten Jahr in der Moto2-Klasse bislang zwei Podestplätze erzielt – Rang 3 in Jerez und Platz 2 in Misano. In der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 75,5 Punkten auf Position 10. Kürzlich wurde bestätigt, dass Veijer in der Moto2-WM auch 2027 für KTM Ajo an den Start gehen wird.
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