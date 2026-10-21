Martinez zum Titel-Duell: «Vielleicht geht Izan besser mit dem Druck um»

In der MotoGP tobt ein enger Kampf um den WM-Titel. Jorge Martin (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati) liegen nach 17 Saisonevents nur zwei Punkte auseinander. Nicht weniger spannend geht es in der Moto2-Klasse zu. In der mittleren Kategorie der Motorrad-WM duellieren sich Manuel Gonzalez (Intact GP) und Izan Guevara (Pramac Yamaha) um die Krone – die beiden Spanier trennen vor den letzten fünf Saisonrennen nur 5,5 Punkte.

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In Österreich, Japan und Indonesien holte Guevara zuletzt drei Siege in Folge. Der nächstjährige MotoGP-Pilot befindet sich in einer bestechenden Form. Gonzalez erzielte in den letzten drei Rennen die Ränge 4, 22 und 2 und ließ somit einige Punkte liegen.

Jorge Martinez Foto: Gold & Goose Jorge Martinez © Gold & Goose

Daniel Holgado und David Alonso nur noch mit rechnerischen Chancen

Nur noch sehr geringe Chancen auf den Titel haben die beiden Aspar-Piloten Daniel Holgado und David Alonso. Mit 95,5 bzw. 99,5 Punkten Rückstand auf Gonzalez liegen die beiden derzeit auf den Rängen 4 und 5. Aspar-Teamboss gab gegenüber SPEEDWEEK.com dennoch seine Einschätzung zum Moto2-Titelkampf ab. «Im Moment sehe ich Izan Guevara als den Favoriten gegenüber Manu Gonzalez. Izan ist gerade in Topform. Die Meisterschaft ist sehr spannend, aber vielleicht geht Izan besser mit dem Druck um als Manu», meinte der 64-Jährige.

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In Indonesien konnte Gonzalez einen Aufwärtstrend verzeichnen, er fuhr ein starkes Rennen. Beim Australien-GP an diesem Wochenende hat der 24-Jährige eine neue Chance, seinen härtesten Rivalen zu besiegen. «Wenn Manu das nächste Rennen gewinnen würde, würde er den Druck auf Izan verlagern. Aber im Moment sehe ich Izan mit besseren Chancen auf den Titel», so Martinez.