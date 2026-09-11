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Schnelles Lebenszeichen: Leo Rammerstorfer mischte das FP1 in Misano auf

Ein Österreicher auf Platz 1 bei einer GP-Session in Misano? Lange sah es danach aus. Dass Leo Rammerstorfer das Moto3-FP1 auf Platz 2 abschloss, schmälert die Leistung auf feuchter Piste nicht.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Leo Rammerstorfer: Platz 1 im FP1 der Moto3
Leo Rammerstorfer: Platz 1 im FP1 der Moto3
Foto: Gold and Goose
Leo Rammerstorfer: Platz 1 im FP1 der Moto3
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Honda-Pilot Leo Rammerstorfer überraschte bei der ersten Moto3-Session in Misano mit einer fehlerfreien Fahrt unter schwierigen Bedingungen. Der Rookie nutzte seinen Status und fuhr trotz heikler Umstände auf dem Misano World Circuit volle Attacke. Nachts hatte es an der Adria wieder geregnet. Zwar schien in der Früh die Sonne, doch als es für die Youngster auf den Kurs ging, war die Strecke noch überwiegend nass – nur vereinzelt trocknete die Linie an.

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Wie speziell die Bedingungen waren, zeigte auch die Tatsache, dass sich WM-Leader Maximo Quiles gegen die Session entschied. Aus der Box und im T-Shirt beobachtete Quiles, wie Rammerstorfer im Endspurt das Kommando im FP1 übernahm. Knapp zehn Minuten vor der Flagge schnappte sich der SIC-Pilot P1 von Markenkollege Veda Pratama. Danach baute der Neuling aus der Nähe von Linz seine Führung zeitweise auf zwei Sekunden aus.

In den letzten zwei Minuten fielen die Zeiten weiter und Aussie Joel Kelso fuhr eine halbe Sekunde schneller als Leo Rammerstorfer. Mit 1:46,566 min blieb der Österreicher der starke zweite Platz vor Adrian. Bemerkenswert: Mit O'Gorman und Carraro auf den nächsten Positionen war die Session fest in der Hand der Honda-Piloten. Zum Vergleich: Kelsos Bestzeit war und fünf Sekunden über einer Top-Moto3-Zeit auf komplett trockener Strecke.

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Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD Racing

66

4

1:46,033

02

Leo Rammerstorfer

Leo Rammerstorfer

SIC58 Squadra Corse

Leo Rammerstorfer

Leo Rammerstorfer

SIC58 Squadra Corse

5

15

+0,533

03

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

16

+1,110

04

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

8

+1,476

05

Nicola Fabio Carraro

Nicola Fabio Carraro

Rivacold Snipers Team

Nicola Fabio Carraro

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Rivacold Snipers Team

10

12

+1,538

06

Scott Ogden

Scott Ogden

CIP Green Power

Scott Ogden

Scott Ogden

CIP Green Power

19

12

+1,650

07

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Zen Mitani

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Zen Mitani

Zen Mitani

Honda Team Asia

32

16

+2,292

08

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Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

13

+2,403

09

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