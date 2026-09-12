MotoGP Misano, Q1: Fernandez 1., Bagnaia-Debakel, Razgatlioglu Letzter

Während die Top-10 des Zeittrainings am Freitag direkt ins Qualifying 2 einziehen, müssen alle anderen den Umweg über das Q1 nehmen, aus dem nur die beiden Schnellsten ins Q2 aufrücken. Dies betraf unter anderen alle vier Yamaha-Piloten Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Toprak Razgatlioglu; außerdem den zweifachen MotoGP-Champion Pecco Bagnaia (Ducati), der nur einmal in seiner MotoGP-Karriere schlechter in ein Wochenende gestartet ist als mit Platz 19 am Freitag.

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In der 15-minütigen Q1-Session am Samstagvormittag sorgte Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) mit 1:30,535 min für die erste nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Am Freitag war Marco Bezzecchi (Aprilia) mit 1:30,144 min der Schnellste.

Im zweiten Versuch blieb die Zeit von Fernandez unangetastet, zu Bagnaias Rundenrekord von 2024 auf Ducati (1:30,031 min) fehlen dem Spanier gut 4/10 sec. Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) katapultierte sich in den letzten Sekunden auf Platz 2 und kegelte damit Quartararo aus dem Q2.

Bagnaia steigerte sich gegenüber Freitag deutlich, verpasste den Einzug ins Q2 als Vierter aber, womit sich sein Debakel beim Heimrennen mit Startplatz 14 fortsetzt. Zwei Runden zerstörte sich der Italiener in seinem zweiten Versuch mit Fahrfehlern, was in der Ducati-Box für Unglauben und Kopfschütteln sorgte.

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Der Spießrutenlauf von Toprak Razgatlioglu an der Adria setzt sich fort, mit 1,729 sec Rückstand strandete der Türke aus dem Team Prima Pramac Yamaha auf dem letzten Startplatz. Der dreifache Superbike-Champion klagt darüber, dass er den weichen Hinterreifen von Michelin nicht in Geschwindigkeit umsetzen kann.