Moto3, Zeittraining: Crash-Festival in Motegi – Marco Morelli 1.

Im FP1 der Moto3-Klasse in Motegi fuhr Lokalmatador Ryusei Yamanaka (MSi) in 1:55,676 min die Bestzeit. David Munoz (Intact GP) und Alvaro Carpe (KTM Ajo) landeten auf den Rängen 2 und 3. Der Österreicher Leo Rammerstorfer beendete die erste Session des Wochenendes auf Position 24. David Almansa stürzte gleich zweimal, er blieb glücklicherweise unverletzt.

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Auf das FP1 folgt am Freitag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Moto3-Dominator Maximo Quiles (6.) kann sich in Motegi zum Champion küren Foto: Gold and Goose Moto3-Dominator Maximo Quiles (6.) kann sich in Motegi zum Champion küren © Gold and Goose

Zum Start des Zeittrainings war es mit 22 Grad Celsius angenehm warm. Die Sonne blinzelte durch die Wolken durch. Die Fahrer gingen pünktlich auf die Strecke. Nach gerade einmal zwei Minuten stürzte Ruche Moodley in Kurve 9.

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Nach fünf Minuten führte David Munoz in 1:55,561 min die Session an. Zum Vergleich: Den Moto3-Rundenrekord in Motegi hatte Ivan Ortola 2024 in 1:54,761 min aufgestellt.

Nach neun Minuten hatte Intact-Pilot Almansa seinen dritten Crash des Tages. Es lief noch nicht rund für den Spanier. Die Reihenfolge zu diesem Zeitpunkt: Munoz, Quiles, Carpe, Kelso, Yamanaka und Almansa.

22 Minuten vor dem Ende der 35-minütigen Session stürzte WM-Leader Maximo Quiles in Kurve 3 – dem Aspar-Piloten rutschte das Vorderrad weg. Er hob seine KTM wieder auf und fuhr in die Box. Kurz danach stürzte Adrian Cruces in Kurve 1. Auch er konnte sein Motorrad selbst in die Box zurückfahren.

Die Top-5 zur Hälfte der Session: Munoz, Quiles, Yamanaka, Carpe und Kelso. 15 Minuten vor dem Ende fuhr Carpe in 1:55,419 min eine neue Bestzeit.

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Yamanaka san: Platz 2 im Zeittraining Foto: Gold and Goose Yamanaka san: Platz 2 im Zeittraining © Gold and Goose

Sieben Minuten vor dem Ende stürzte David Munoz in Kurve 7. Die Mechaniker des Intact-Teams hatten am Freitag viel zu tun. Brian Uriarte fuhr in 1:55,364 min eine neue Bestzeit.

Hakim Danish hatte drei Minuten später einen heftigen Crash am Ausgang von Kurve 14. Er kam mit dem Bike auf die Wiese, worauf dieses wild durch die Luft flog. Danish blieb zum Glück unverletzt, es war sein zweiter Crash des Tages. Rammerstorfer, der direkt hinter ihm fuhr, konnte gerade noch ausweichen. Eddie O’Shea stürzte kurz danach in Kurve 7.

Zwei Minuten vor dem Ende fuhr Yamanaka in 1:55,296 min eine neue Bestzeit. Carpe stürzte in Kurve 8 – er blieb ebenfalls unverletzt. Kurz vor dem Ende stürzte Scott Ogden in Kurve 1. Jesus Rios stürzte in Kurve 9.

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Im Finish fuhr Aspar-Pilot Marco Morelli in 1:55,280 min eine neue Bestzeit. An seine Bestzeit kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Morelli, Yamanaka, Brian Uriarte, Carpe, Perrone, Quiles, Munoz, Pratama, Bertelle, Almansa, Fernandez, Esteban, Kelso und Cruces.

Leo Rammerstorfer beendete die Session auf Rang 24. Er muss am Samstag im Q1 ran.