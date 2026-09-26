Rookie Uriarte stellte fest: «Der Zweite ist doch der erste Verlierer!»

Youngster Brian Uriarte feierte beim letzten Auftritt der Moto3 einen weiteren großen Erfolg seiner noch jungen GP-Karriere. Hinter WM-Spitzenreiter Maximo Quiles (Aspar) und vor Teamkollege Alvaro Carpe erreichte Uriarte den Zielstrich auf Position 2 liegend. Die Bilanz des Spaniers, der 2025 den Red-Bull-Rookies-Cup beherrschte, ist beeindruckend: Bereits zum sechsten Mal ging es für die Nummer 51 zur Siegerehrung – zwei Siege, drei zweite und ein dritter Platz stehen zu Buche.

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Dazu kommt: In 15 Rennen sah Brian Uriarte nur einmal nicht das Ziel, 13-mal schleppte er WM-Punkte heim. Im Endergebnis ist der Ajo-Pilot damit jetzt WM-Dritter – punktgleich mit dem extrem schnellen, aber unbeständigen Intact-GP-Piloten David Almansa.

Uriarte fuhr zuletzt so entschlossen, dass er sich über Platz 2 erst etwas später richtig freuen konnte. Der erst vergangenen Monat volljährig gewordene Super-Rookie in Spielberg: «In der Auslaufrunde war ich eigentlich nicht sehr happy. Mir kam der Spruch in den Kopf: «Der Zweite ist der erste Verlierer.» – doch ich muss am Ende sehr zufrieden sein.»

Rookie Brian Uriarte landete auch in Österreich vor Teamkollege Carpe Foto: Gold and Goose Rookie Brian Uriarte landete auch in Österreich vor Teamkollege Carpe © Gold and Goose

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Urirate verstand: «Maximo war zu weit weg und weil er das auch in der WM-Tabelle ist, war es mir das Risiko nicht wert, noch mehr anzugreifen.» Dass Urirate alles andere als defensiv unterwegs war, zeigte der Abstand zum Teamkollegen Alvaro Carpe. Den hatte der Rookie in Runde 5 kassiert und ihm bei der Verfolgung der Spitze fünf Sekunden abgenommen. Noch deutlicher: Die Gruppe um Platz 4 mit Eddie O’Shea an der Spitze verlor stramme 17 Sekunden auf den mit Abstand stärksten Neueinsteiger.

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