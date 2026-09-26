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Honda-Snipers-Team überrascht mit Umbesetzung: Singhapong für Carraro

Die Moto3-WM hat einen italienischen Grand-Prix-Piloten weniger: Snipers-Honda verkündete vor dem Japan-GP, dass Nicola Carraro bereits in Motegi von dem Thailänder Kiattisak Singhapong ersetzt wird.

Moto3

Ab dem Japan-GP am Start: Kiattisak Singhapong
Ab dem Japan-GP am Start: Kiattisak Singhapong
Foto: Snipers Team
Ab dem Japan-GP am Start: Kiattisak Singhapong
© Snipers Team

Im Artikel erwähnt

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Die Moto3-WM mit Dominator Maximo Quiles ist nach 15 Rennen klar definiert. An letzter Stelle der Gesamtwertung und noch ohne WM-Zähler liegt Nicola Carraro. Zu wenig für das Team Snipers – und auch für den Piloten. Nach dem Österreich-Grand-Prix trennten sich die Wege der Italiener. Böses Blut gab es nicht. Im offiziellen Schreiben bedankte sich die von Mirco Cecchini gemanagte Mannschaft beim erfolglosen Carraro: «Das Team respektiert und unterstützt die Entscheidung des Fahrers mit der Startnummer 10, neue Wege einzuschlagen und sich neuen Herausforderungen zu stellen, und wünscht ihm alles Gute für den weiteren Verlauf seiner Karriere und für die Zukunft.»

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Nicola Carraro verabschiedet sich aus der Moto3-WM
Nicola Carraro verabschiedet sich aus der Moto3-WM
Foto: Gold and Goose
Nicola Carraro verabschiedet sich aus der Moto3-WM
© Gold and Goose

Innerhalb der Moto3-Honda-Teamlandschaft wurde dazu der Nachfolger rekrutiert und vorgestellt. Für den Italiener kommt in der finalen Phase der 2026er-Kampagne Kiattisak Singhapong. Der Thailänder hat gerade die Saison 2026 des Red Bull Rookies Cup beim GP von Österreich abgeschlossen, wobei er im Verlauf der Saison zweimal auf dem Podest auftauchte und die Serie auf Platz 8 beendete. Aktiv ist der bereits 21-Jährige außerdem in der Junioren-WM im Nachwuchsprogramm von Honda Asia und aktuell auf Platz 9 gelistet.

Im Artikel erwähnt

Auch wurde Singhapong bereits einmal als Moto3-WM-Ersatzfahrer abkommandiert. In Silverstone vertrat der Thailänder den verletzten Zen Mitani – und holte als 15. einen Punkt – mehr als Carraro im bisherigen Verlauf der Saison. Möglich wurde der Wechsel auch mit Unterstützung der Heimat.

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Honda Thailand mitsamt Rennabteilung helfen, die Budgetlücke zu füllen. Während die Rennsport-Zukunft von Nicola Carraro unklar bleibt, kann Kiattisak Singhapong reichlich GP-Kilometer machen. Schlägt sich der Youngster bei den offiziellen ausstehenden sieben Events gut, könnte der WM-Auftakt 2027 in Thailand wieder mit einem Local Hero gefeiert werden.

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Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

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28

20

33:24,323

1:39,755

25

02

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

20

+2,334

1:39,783

20

03

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

20

+7,394

1:39,892

16

04

Eddie O'Shea

GRYD Racing

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GRYD Racing

8

20

+20,717

1:40,549

13

05

Guido Pini

Leopard Racing

Guido Pini

Leopard Racing

94

20

+20,822

1:40,292

11

06

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

20

+20,948

1:40,505

10

07

Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

20

+21,065

1:40,415

9

08

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

20

+21,118

1:40,391

8

09

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

20

+21,594

1:40,560

7

10

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

6

20

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6

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