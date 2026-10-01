Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. WRC

  6. /

  7. News

Werbung

Rallye-WM-Finale: Solberg in der Superspecial-Prüfung zum Auftakt vorne

Bei der Rallye Sardinien fuhr Toyota-Pilot Oliver Solberg auf der 2,21 Kilometer kurzen „Ittiri Arena“ Superspecial-Prüfung «Ittiri Arena» die schnellste Zeit vor Weltmeister Sebastien Ogier.

WRC

Oliver Solberg: Zum Auftakt Bestzeit
Oliver Solberg: Zum Auftakt Bestzeit
Foto: XPB
Oliver Solberg: Zum Auftakt Bestzeit
© XPB

Werbung

TV-Programm

Werbung

Auf den Plätzen drei und vier klassierten sich Elfyn Evans (+1,1 Sekunden) und Semi Pajari (+1,5) Sekunden, die beiden WM-Kontrahenten des Schweden.

Werbung

Werbung

Hinter dem Toyota-Quartett fuhr Thierry Neuville (Hyundai) die fünfbeste Zeit mit 2,3 Sekunden Rückstand. Sein Teamkollege Dani Sordo (+2,4) belegte den sechsten Platz vor Toyota-Fahrer Takamoto Katsuta (+2,7).

Showdown auf Sardinien: Pajari, Evans und Solberg fechten den Titel aus
Showdown auf Sardinien: Pajari, Evans und Solberg fechten den Titel aus
Foto: Red Bull
Showdown auf Sardinien: Pajari, Evans und Solberg fechten den Titel aus
© Red Bull

Am Freitag wird Elfyn Evans auf den sechs morgigen Wertungsprüfungen der 23. Rallye Sardinien als Erster auf die Strecke gehen und den losen Schotter wegfegen.

Werbung

Werbung

«Das Ziel ist einfach: Es aber es zu erreichen, ist etwas ganz anderes», schaute Solberg nach dem Auftakt auf das weitere Wochenende voraus. «35 Punkte – das ist mein Ziel, und dafür werde ich alles geben. Nach einer Saison voller Höhen und Tiefen bin ich irgendwie immer noch im Rennen, was unglaublich ist. Deshalb werde ich einfach mein Bestes geben und niemals aufgeben».

TV-Programm

Der in der WM führende Elfyn Evans meinte:«Das Gefühl ist ziemlich gut. Ab Morgen wird es eine große Herausforderung. Wir dürfen nicht nur einfach nur herumzurollen und auf Sicherheit fahren».

Thierry Neuville im Hyundai zum Auftakt bester Nicht-Toyota
Thierry Neuville im Hyundai zum Auftakt bester Nicht-Toyota
Foto: XPB
Thierry Neuville im Hyundai zum Auftakt bester Nicht-Toyota
© XPB

«Das war erst ein kleiner Vorgeschmack auf ein spannendes Wochenende. Ich bin hier und da ein wenig ins Schleudern geraten. Ab morgen wird es eine verrückte Rallye», erklärte Pajari.

Werbung

Werbung

Der frisch gebackene Rallye-Europameister Teemu Suninen fuhr die WRC2-Bestzeit. Suninen, der in einem Toyota an den Start geht, schlug seinen finnischen Landsmann Emil Lindholm (Skoda) um eine halbe Sekunde.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

230

2

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

213

3

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

209

4

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

171

5

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

167

6

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

163

7

Thierry Neuville

Hyundai Shell Mobis WRT

129

8

Hayden Paddon

-

38

9

Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

35

10

Esapekka Lappi

-

33

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle WRC Events
  • Vergangen

    ueno Rally del Paraguay

    Encarnación, Paraguay
    27.–30.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Rally Chile Bio Bio

    Concepcion, Chile
    10.–13.09.2026
    Zum Event
  • WRC

    Live

    Rally Italia Sardegna

    Olbia, Italien
    01.–04.10.2026
    Zum Event

  • Rally Saudi Arabia

    Jeddah, Saudi Arabien
    11.–14.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    ueno Rally del Paraguay

    Encarnación, Paraguay
    27.–30.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Rally Chile Bio Bio

    Concepcion, Chile
    10.–13.09.2026
    Zum Event
  3. WRC

    Live

    Rally Italia Sardegna

    Olbia, Italien
    01.–04.10.2026
    Zum Event

  4. Rally Saudi Arabia

    Jeddah, Saudi Arabien
    11.–14.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM