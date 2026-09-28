Alvaro Carpe über das Saisonfinish: «Dort werden Titel immer entschieden!»

2025 legte Alvaro Carpe eine fulminante Moto3-Rookie-Saison hin. Der Sieger des Red Bull Rookies Cup 2024 war sofort angekommen in der Motorrad-Weltmeisterschaft, was Platz 2 in Thailand belegte. In den Rennen danach erzielte der Spanier regelmäßig Top-Ergebnisse – am Ende waren es fünf Podestplätze und Gesamtrang 4. Weltmeister wurde letztes Jahr KTM-Ajo-Teamkollege Jose Antonio Rueda.

Werbung

Werbung

Auch 2026 ist Carpe in der kleinsten Kategorie einer der schnellsten. In den 15 bisherigen Saisonrennen holte er sechs Podestplätze – zuletzt stand er in Spielberg als Dritter auf dem Podium. Auf dem Red Bull Ring konnte er sich von Startplatz 3 in der Spitzengruppe, bestehend aus vier Fahrern, halten. Nach dem Sturz von Intact-Pilot David Almansa konnte er zunächst mithalten mit Teamkollege Brian Uriarte, doch im letzten Renndrittel verlor er den Anschluss. Carpe fuhr fünf Sekunden hinter Uriarte und 13 Sekunden vor Eddie O’Shea durchs Ziel.

«Insgesamt war es ein positiver Tag. Es ist wichtig, einen weiteren Podestplatz zu unserer Bilanz hinzuzufügen, aber ich denke, es gibt noch Verbesserungspotenzial», meinte Carpe nach dem Rennen. «Uns fehlte im letzten Teil des Rennens ein wenig der Speed, um meinen Teamkollegen wirklich herauszufordern. Zugegebenermaßen habe ich, als ich sah, dass ich nicht mit ihm mithalten konnte, etwas nachgelassen, um mir den dritten Platz zu sichern. Wir sind auf dem richtigen Weg, diesen letzten Schritt nach vorne zu machen, und das wollen wir in den kommenden Wochen bei den Rennen in Asien schaffen.»

Duell um den Vize-WM-Titel zwischen Carpe, Uriarte und Almansa

Mit dem dritten Platz in Spielberg und dem Ausfall von Almansa eroberte Alvaro Carpe Platz 2 in der Gesamtwertung zurück. WM-Leader Maximo Quiles hat bereits einen Vorsprung von 131 Punkten. «Die Gesamtwertung spielt für uns im Moment keine Rolle; wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren – darauf, zu arbeiten, uns zu verbessern und so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um in dieser Schlussphase stark abzuschließen, denn dort werden Titel immer entschieden», blickt Carpe kämpferisch nach vorn.

Werbung

Werbung

In den letzten sieben Saisonrennen wird sich der Kampf um den Vize-WM-Titel zuspitzen – Carpe, Almansa und Uriarte sind derzeit nur um einen Punkt getrennt. Platz 1 ist Quiles wohl nicht mehr zu nehmen.