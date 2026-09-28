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Alvaro Carpe über das Saisonfinish: «Dort werden Titel immer entschieden!»

Moto3-Ass Alvaro Carpe holte in Spielberg sein sechstes Saisonpodest. In den letzten Rennen kämpft der KTM-Ajo-Pilot um den Vize-WM-Titel. Platz 1 ist Maximo Quiles nur noch rechnerisch zu nehmen.

Moto3

Alvaro Carpe nach Platz 3 in Spielberg
Alvaro Carpe nach Platz 3 in Spielberg
Foto: Gold & Goose
Alvaro Carpe nach Platz 3 in Spielberg
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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2025 legte Alvaro Carpe eine fulminante Moto3-Rookie-Saison hin. Der Sieger des Red Bull Rookies Cup 2024 war sofort angekommen in der Motorrad-Weltmeisterschaft, was Platz 2 in Thailand belegte. In den Rennen danach erzielte der Spanier regelmäßig Top-Ergebnisse – am Ende waren es fünf Podestplätze und Gesamtrang 4. Weltmeister wurde letztes Jahr KTM-Ajo-Teamkollege Jose Antonio Rueda.

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Auch 2026 ist Carpe in der kleinsten Kategorie einer der schnellsten. In den 15 bisherigen Saisonrennen holte er sechs Podestplätze – zuletzt stand er in Spielberg als Dritter auf dem Podium. Auf dem Red Bull Ring konnte er sich von Startplatz 3 in der Spitzengruppe, bestehend aus vier Fahrern, halten. Nach dem Sturz von Intact-Pilot David Almansa konnte er zunächst mithalten mit Teamkollege Brian Uriarte, doch im letzten Renndrittel verlor er den Anschluss. Carpe fuhr fünf Sekunden hinter Uriarte und 13 Sekunden vor Eddie O’Shea durchs Ziel.

«Insgesamt war es ein positiver Tag. Es ist wichtig, einen weiteren Podestplatz zu unserer Bilanz hinzuzufügen, aber ich denke, es gibt noch Verbesserungspotenzial», meinte Carpe nach dem Rennen. «Uns fehlte im letzten Teil des Rennens ein wenig der Speed, um meinen Teamkollegen wirklich herauszufordern. Zugegebenermaßen habe ich, als ich sah, dass ich nicht mit ihm mithalten konnte, etwas nachgelassen, um mir den dritten Platz zu sichern. Wir sind auf dem richtigen Weg, diesen letzten Schritt nach vorne zu machen, und das wollen wir in den kommenden Wochen bei den Rennen in Asien schaffen.»

Im Artikel erwähnt

Duell um den Vize-WM-Titel zwischen Carpe, Uriarte und Almansa

Mit dem dritten Platz in Spielberg und dem Ausfall von Almansa eroberte Alvaro Carpe Platz 2 in der Gesamtwertung zurück. WM-Leader Maximo Quiles hat bereits einen Vorsprung von 131 Punkten. «Die Gesamtwertung spielt für uns im Moment keine Rolle; wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren – darauf, zu arbeiten, uns zu verbessern und so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um in dieser Schlussphase stark abzuschließen, denn dort werden Titel immer entschieden», blickt Carpe kämpferisch nach vorn.

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In den letzten sieben Saisonrennen wird sich der Kampf um den Vize-WM-Titel zuspitzen – Carpe, Almansa und Uriarte sind derzeit nur um einen Punkt getrennt. Platz 1 ist Quiles wohl nicht mehr zu nehmen.

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Pos
Fahrer
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Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

20

33:24,323

1:39,755

25

02

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

20

+2,334

1:39,783

20

03

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

20

+7,394

1:39,892

16

04

Eddie O'Shea

GRYD Racing

Eddie O'Shea

GRYD Racing

8

20

+20,717

1:40,549

13

05

Guido Pini

Leopard Racing

Guido Pini

Leopard Racing

94

20

+20,822

1:40,292

11

06

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

20

+20,948

1:40,505

10

07

Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

20

+21,065

1:40,415

9

08

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

20

+21,118

1:40,391

8

09

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

20

+21,594

1:40,560

7

10

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

6

20

+21,701

1:40,613

6

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