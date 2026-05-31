Schock für Intact GP: Polesetter David Almansa verpasst den Italien-GP

Schreck und Enttäuschung im Moto3-Zelt von Liqui Moly Dynavolt Intact GP: David Almansa wird beim Italien-GP nicht an den Start gehen können. Almansa, der sich am Samstag mit einer souveränen Vorstellung Startplatz 1 für das Match in der Toskana gesichert hatte, wird aktuell ins Krankenhaus gebracht. Laut Teammanager Peter Öttl ist eine Entzündung im Halsbereich in der vergangenen Nacht so eskaliert, dass ein Start in Mugello unmöglich ist.

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Nach den Infos seines Teams fühlte sich Almansa bereits am Samstag nach seiner Pole-Runde so schlecht, dass er zum Check ins Medical Centre gebracht wurde. Eine Halsentzündung wurde bereits gestern diagnostiziert. Doch statt einer Verbesserung verschlechterte sich der Zustand des schnellen Youngsters. In der Früh war der Kiefer so stark angeschwollen, dass sich Teamchef Peter Öttl für den Abtransport ins Krankenhaus entschied. Dort soll auch ein Röntgenbild erstellt werden, um alle Maßnahmen zu treffen, dass Almansa schnellstmöglich wieder auf die Moto3-KTM zurückkehren kann.

Damit geht Öttls Mannschaft mit nur einem Piloten in das für 11 Uhr angesetzte Rennen. David Munoz hat als Siebter ebenfalls eine gute Ausgangssituation für Rennen 7. Für David Almansa ist der gesundheitliche Aus eine harte Niederlage. Denn nach seinem Auftaktsieg in Thailand zog er sich in Brasilien eine Verletzung zu – und kehrte erst in Jerez wieder in die Meisterschaft zurück. Mit 52 Punkten rangiert der 20-Jährige auf WM-Position 7.

David Almansa in Mugello Foto: Gold and Goose David Almansa in Mugello © Gold and Goose

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