Zeittraining, Mugello: Scott Ogden mit Bestzeit, WM-Leader Quiles im Glück

Für die 26 Youngster der Moto3-WM bedeutete das Zeittraining in Mugello eine Art Neustart in den Italien-GP. Denn während es in der Früh im Nassen zur Sache ging, zeigte sich der Traditionskurs nun trocken und griffig. 35 Minuten blieben den Akteuren, um sich auf Speed zu bringen und eines der begehrten Direkt-Mandate für das zweite Qualifying am Samstag zu holen.

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In der hektischen Startphase der wichtigen Session gingen gleich mehrere Piloten zu Boden. Einen gewaltigen Abflug zeigte Hakim Danish. Der Rookie aus Malaysia war bereits im FP1 eingestürzt. Den heftigen Highsider am Ausgang von «Biondetti 2» überstand der Neuling glücklicherweise unverletzt.

Das Kommando hatten derweil die Honda-Piloten Adrian Fernandez und Joel Kelso übernommen, dann schon sich mit Alvara Carpe und Intact-Pilot David Almansa, zwischen Kelso und Fernandez. Direkt dahinter, Seriensieger und WM-Spitzenreiter Maximo Quiles. Gerade schien Ruhe eingekehrt zu sein, da ereignete sich der nächste Crash. Rookie Adrian Cruces flog in «Materazzi» ab und war zunächst benommen.

Eine Viertelstunde vor Ende steigerte WM-Leader Quiles das Tempo. Doch nach etlichen Sektorbestzeiten blieb der junge Spanier nach einem Fehler auf Platz 5. Quiles kehrte zur Box zurück und holte sich frisches Reifematerial. Derweil hatte Lokalmatador Guido Pini Probleme. Der letztjährige Intact-Pilot aus Scarpria musste seine Honda ohne Schalthebel zum Service in die Leopard-Box bringen.

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Rund acht Minuten vor der Flagge wurde es wieder laut auf dem Autodromo. Das Shootout um die ersten 14 Positionen begann trotz der Stürze zuvor mit allen Piloten. Das Klassement wurde auch in Mugello wieder auf den Kopf gestellt. Mit 1:56,251 min holte sich Marco Morelli die Bestzeit. Dann konterte Adrian Fernandez, der 0,288 s schneller war. Maximo Quiles war derweil auf Platz 9 zurückgefallen. Während Quiles versuchte, sich zu verbessern, wechselte die Spitze wieder auf Rookie und Teamkollege Morelli. David Almansa sprang vor auf Platz 3, Yamanaka tauchte zwei Minuten vor Schluss auf Platz 4 auf.

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In der letzten Runde blieben alle Piloten sitzen, doch die Positionen änderten sich noch einmal im Rundumschlag. Aus dem Nichts gelang Scott Ogden die Bestzeit. Aus dem Windschatten landete der Brite bei 1:55,812 min, blieb damit aber fast zwei Sekunden über dem Rundenrekord von David Alonso.

Marco Morelli hielt Platz 2 vor Adrian Fernandez. Dahinter war der zweite Intact-Pilot David Munoz auf Rang 4 geschossen. Almansa beendete das Zeittraining hinter Perrone auf Platz 6. Glück hatte Maximo Quiles. Eine Verbesserung misslang, doch als 14. zog der Aspar-Pilot direkt ins Q2.

Leo Rammerstorfer verpasste auch in Mugello den Einzug ins Q2 Foto: Seidenglanz Leo Rammerstorfer verpasste auch in Mugello den Einzug ins Q2 © Seidenglanz

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Der Freitag in Mugello endete für den Österreicher Leo Rammerstorfer mit gemischten Gefühlen. Einem starken Nasstraining und Platz 7 folgte ein schweres Zeittraining. Rammerstorfer verlor 2,6 sec und fand sich damit auf Position 25 wieder.