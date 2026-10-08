Trauer um Hansi Kinigadner: Zweifacher Motocross-Staatsmeister verstorben

Der am 17. Juli 1956 geborene Tiroler feierte seine größten sportlichen Erfolge mit den österreichischen Staatsmeistertiteln 1978 auf Montesa und 1980 auf Kramer-Rotax, jeweils in der 250-ccm-Klasse. Hansi gehörte zu einer Familie, deren Name eng mit dem Motocross-Sport und KTM verbunden ist – und deren Geschichte neben großen Erfolgen auch schwere Schicksalsschläge prägen.

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Schwerer Unfall beendete seine Karriere

Am 14. Oktober 1984 verunglückte Hansi Kinigadner beim österreichischen Meisterschaftslauf in Höhnhart. Seitdem war er querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Der Unfall ereignete sich ausgerechnet in jenem Jahr, in dem sein jüngerer Bruder Heinz erstmals den Weltmeistertitel in der 250-ccm-Klasse gewann.

Für die Familie blieb es nicht der letzte schwere Schicksalsschlag: 2003 verunglückte auch Hannes, der Sohn von Heinz, bei einem Motocross-Rennen. Seither ist auch er querschnittsgelähmt. Heinz Kinigadner und Dietrich Mateschitz gründeten 2004 die Stiftung «Wings for Life».

Spenden für «Wings for Life»

Anstelle von Kränzen und Blumen bittet die Familie um Spenden für die Stiftung « Wings for Life », deren Ziel es ist, Querschnittslähmung heilbar zu machen. Als Kennwort soll «Hansi Kinigadner» angegeben werden.

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«Der Kampf seines Lebens ist zu Ende», schreiben seine Angehörigen in der Traueranzeige. Hansi hinterlässt seine Frau Katy, seine Tochter Kathrin und deren Familie. Mit ihnen trauern seine Geschwister sowie weitere Angehörige und Freunde.

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Trauerfeier am 10. Oktober in Uderns

Die Verabschiedung findet am Samstag, dem 10. Oktober, in Uderns im Zillertal statt. Um 9.30 Uhr begleitet die Trauergemeinde Hansi vom Trauerhaus am Kiniweg 21 zur Pfarrkirche. Dort beginnt um 10 Uhr der Sterbegottesdienst. Anschließend wird er auf dem Ortsfriedhof beigesetzt.

Im Namen aller Leser von SPEEDDWEEK.com wünschen wir der Familie Kinigadner in diesen schweren Stunden des Abschieds von dieser Stelle aus viel Kraft.