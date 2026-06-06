Kegums: Sacha Coenen (KTM) gewinnt Qualifikationsrennen, Längenfelder P3

MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums: Nach ergiebigen Regenfällen in der Nacht war der Sandkurs in den Morgenstunden des Samstags noch feucht und tief, trocknete aber am Nachmittag weiter ab, sodass insgesamt gute Bedingungen herrschten.

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HRC-Werksfahrer Valerio Lata war im Zeittraining der Schnellste. WM-Leader Sacha Coenen wurde Zweiter und Titelverteidiger Simon Längenfelder beendete das Zeittraining mit 2 Sekunden Rückstand auf Platz 8.

Zeittraining Kegums:

Valerio Lata (I), Honda, 1:57.076 Sacha Coenen (B), KTM, +0.885 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +1.225 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +1.450 Guillem Farres (E), Triumph, +1.892 Liam Everts (B), Husqvarna, +1.969 Simon Längenfelder (D), KTM, +2.004 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +2.122 Mathis Valin (F), Kawasaki, +2.573 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +3.852

Holeshot Längenfelder

Simon Längenfelder zog den Holeshot zum Qualifikationsrennen, verfehlte aber den Absprung zum Bergauf-Dreifachsprung und musste die Sprünge in 2+1-Kombination nehmen. Diesen Fehler nutzten Valerio Lata und Sacha Coenen natürlich direkt aus und gingen am Deutschen vorbei. Lata und Coenen konnten sich sofort einige Meter absetzen und Längenfelder hatte in diesem Rennen keine Chance, dem Spitzen-Duo näher zu kommen.

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Wilde Aktion von 'Kamikaze-Sacha'

Sacha Coenen blieb am Hinterrad von Lata, tat sich aber mit dem Überholen schwer. In der 10. Runde startete er wieder eine seiner berüchtigten Kamikaze-Aktionen, sprang über einen Table viel zu weit, konnte einen Crash bei der Landung gerade noch verhindern, ließ dabei aber den Gashahn voll geöffnet und zog an der Spitze davon. Getreu dem Motto «Alles oder Nichts» gewann Sacha Coenen das Rennen mit einem Vorsprung von 6,7 Sekunden vor Lata. Simon Längenfelder kam mit einem Rückstand von 8,3 Sekunden zur Spitze auf Platz 3 ins Ziel.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

MX2-Qualifikationsrennen Kegums:

Sacha Coenen (B), KTM, 25:12.939 Valerio Lata (I), Honda, +6.768 Simon Längenfelder (D), KTM, +8.358 Mathis Valin (F), Kawasaki, +10.151 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +10.704 Liam Everts (B), Husqvarna, +20.471 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +24.278 Guillem Farres (E), Triumph, +26.369 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +45.172 Jens Walvoort (NL), KTM, +46.519

Lage an der Tabellenspitze:

Mit Sacha Coenen auf Platz 1 und Simon Längenfelder auf Rang 3 vergrößerte sich der Vorsprung von Sacha Coenen an der Tabellenspitze von 3 auf 5 Punkte.

WM-Stand:

Sacha Coenen (B), KTM, 330 Punkte Simon Längenfelder (D), KTM, 325 (-5) Guillem Farres (E), Triumph, 304 (-26) Liam Everts (B), Husqvarna, 286 (-44) Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 284 (-46) Mathis Valin (F), Kawasaki, 271 (-59)

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