Kegums: Sacha Coenen (KTM) gewinnt Qualifikationsrennen, Längenfelder P3

Motocross-WM MXGP • Neu
MXGP-Qualifikationsrennen Kegums: Lucas Coenen (KTM) siegt überzeugend
Der belgische MX2-WM-Leader Sacha Coenen (Red Bull KTM) gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums und setzte sich damit an der Tabellenspitze um weitere 2 Punkte ab.
MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums: Nach ergiebigen Regenfällen in der Nacht war der Sandkurs in den Morgenstunden des Samstags noch feucht und tief, trocknete aber am Nachmittag weiter ab, sodass insgesamt gute Bedingungen herrschten.
HRC-Werksfahrer Valerio Lata war im Zeittraining der Schnellste. WM-Leader Sacha Coenen wurde Zweiter und Titelverteidiger Simon Längenfelder beendete das Zeittraining mit 2 Sekunden Rückstand auf Platz 8.
Valerio Lata (I), Honda, 1:57.076
Sacha Coenen (B), KTM, +0.885
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +1.225
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +1.450
Guillem Farres (E), Triumph, +1.892
Liam Everts (B), Husqvarna, +1.969
Simon Längenfelder (D), KTM, +2.004
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +2.122
Mathis Valin (F), Kawasaki, +2.573
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +3.852
Simon Längenfelder zog den Holeshot zum Qualifikationsrennen, verfehlte aber den Absprung zum Bergauf-Dreifachsprung und musste die Sprünge in 2+1-Kombination nehmen. Diesen Fehler nutzten Valerio Lata und Sacha Coenen natürlich direkt aus und gingen am Deutschen vorbei. Lata und Coenen konnten sich sofort einige Meter absetzen und Längenfelder hatte in diesem Rennen keine Chance, dem Spitzen-Duo näher zu kommen.
Sacha Coenen blieb am Hinterrad von Lata, tat sich aber mit dem Überholen schwer. In der 10. Runde startete er wieder eine seiner berüchtigten Kamikaze-Aktionen, sprang über einen Table viel zu weit, konnte einen Crash bei der Landung gerade noch verhindern, ließ dabei aber den Gashahn voll geöffnet und zog an der Spitze davon. Getreu dem Motto «Alles oder Nichts» gewann Sacha Coenen das Rennen mit einem Vorsprung von 6,7 Sekunden vor Lata. Simon Längenfelder kam mit einem Rückstand von 8,3 Sekunden zur Spitze auf Platz 3 ins Ziel.
Sacha Coenen (B), KTM, 25:12.939
Valerio Lata (I), Honda, +6.768
Simon Längenfelder (D), KTM, +8.358
Mathis Valin (F), Kawasaki, +10.151
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +10.704
Liam Everts (B), Husqvarna, +20.471
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +24.278
Guillem Farres (E), Triumph, +26.369
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +45.172
Jens Walvoort (NL), KTM, +46.519
Mit Sacha Coenen auf Platz 1 und Simon Längenfelder auf Rang 3 vergrößerte sich der Vorsprung von Sacha Coenen an der Tabellenspitze von 3 auf 5 Punkte.
Sacha Coenen (B), KTM, 330 Punkte
Simon Längenfelder (D), KTM, 325 (-5)
Guillem Farres (E), Triumph, 304 (-26)
Liam Everts (B), Husqvarna, 286 (-44)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 284 (-46)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 271 (-59)
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