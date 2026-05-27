Grand Prix of Germany im Talkessel Teutschenthal: Der aktuelle Zeitplan

Der Grand Prix of Germany ist der sportliche Höhepunkt des Jahres. Die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und das Fest kann beginnen. Wer schon am Freitag anreist, kann neben dem Fahrerlager die WM-Protagonisten bereits beim Starttraining ab 16 Uhr beobachten. Am Samstag und Sonntag gibt es dann ein straffes Programm. Neben den beiden WM-Klassen MXGP und MX2 treten im Talkessel die Motocross-Damen und die Fahrer der EMX250 Europameisterschaft an.

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Der aktuelle Zeitplan (Stand 8. Mai 2026) ist minutengenau durchgetaktet. Am Samstag geht es schon um 7:45 Uhr mit den ersten Trainings-Sessions los, ab 9:10 Uhr wird es mit den Zeittrainings für die EMX-Piloten ernst.

Samstag ab 14 Uhr geht dann die Rennaction mit dem ersten Lauf der WMX-WM los. In dieser Klasse haben sich 16 deutsche Pilotinnen angemeldet und die Grande Dame des deutschen Frauenmotocross, Larissa Papenmeier (Honda), wird im Talkessel ihren 100. Grand Prix feiern.

Ab 15:45 Uhr folgt der erste Lauf der EMX250 und ab 16:35 Uhr werden in den Qualifikationsrennen die ersten WM-Punkte vergeben.

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Am Sonntagvormittag stehen die zweiten Läufe der WMX und EMX250 an und ab 13 Uhr beginnen die Wertungsläufe der MX2 und MXGP.

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Zeitplan Grand Prix of Germany (Stand 8. Mai 2026):

Freitag, 29. Mai 2026:

10:00 – Technische Abnahme und Lautstärkemessungen (MXGP & MX2)

15:30 – Medizinische Untersuchung nicht fahrfähiger Piloten (MXGP und MX2)

16:00 – Starttrainings MXGP & MX2

17:30 – Medizinische Untersuchung nicht fahrfähiger Piloten im Medical Center

18:20 – Meeting Rennleitung & Teams

18:30 – Meeting Veranstalter, Rennleitung & Event-Management

Samstag, 30. Mai 2026:

07:40 – Startgatter-Demonstration

07:45 – EMX250 Gruppe 1 Freies Training

08:15 – EMX250 Gruppe 2 Freies Training

08:45 – WMX Freies Training

09:10 – EMX250 Gruppe 1 Zeittraining

09:50 – EMX250 Gruppe 2 Zeittraining

10:30 – MX2 Freies Training

11:00 – MXGP Freies Training

11:30 – Onboard-Kamera (2 Runden)

12:10 – WMX Zeittraining

12:45 – MXGP Wildcard Freies-/Zeittraining

13:40 – MX2 Zeittraining

14:15 – MXGP Zeittraining

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Rennen:

14:50 – WMX Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

15:00 – WMX Lauf 1

15:35 – EMX250 Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

15:45 – EMX250 Lauf 1

16:25 – MX2 Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

16:35 – MX2 Qualifikationsrennen

17:15 – MXGP Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

17:25 – MXGP Qualifikationsrennen

18:00 – Meeting Rennleitung & Event-Management

Sonntag, 31. Mai 2026: