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Grand Prix of Germany im Talkessel Teutschenthal: Der aktuelle Zeitplan

Am kommenden Wochenende wird im Talkessel von Teutschenthal der 7. Lauf zur Motocross-WM 2026 ausgetragen. Außerdem starten die WMX-Damen zu ihrem 2. Grand Prix der Saison sowie die EMX250.

Motocross-WM MXGP

Larissa Papenmeier wird im Talkessel zu ihrem 100. Grand Prix antreten
Larissa Papenmeier wird im Talkessel zu ihrem 100. Grand Prix antreten
Foto: Larissa Papenmeier
Larissa Papenmeier wird im Talkessel zu ihrem 100. Grand Prix antreten
© Larissa Papenmeier

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Der Grand Prix of Germany ist der sportliche Höhepunkt des Jahres. Die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und das Fest kann beginnen. Wer schon am Freitag anreist, kann neben dem Fahrerlager die WM-Protagonisten bereits beim Starttraining ab 16 Uhr beobachten. Am Samstag und Sonntag gibt es dann ein straffes Programm. Neben den beiden WM-Klassen MXGP und MX2 treten im Talkessel die Motocross-Damen und die Fahrer der EMX250 Europameisterschaft an.

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Der aktuelle Zeitplan (Stand 8. Mai 2026) ist minutengenau durchgetaktet. Am Samstag geht es schon um 7:45 Uhr mit den ersten Trainings-Sessions los, ab 9:10 Uhr wird es mit den Zeittrainings für die EMX-Piloten ernst.

Samstag ab 14 Uhr geht dann die Rennaction mit dem ersten Lauf der WMX-WM los. In dieser Klasse haben sich 16 deutsche Pilotinnen angemeldet und die Grande Dame des deutschen Frauenmotocross, Larissa Papenmeier (Honda), wird im Talkessel ihren 100. Grand Prix feiern.

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Ab 15:45 Uhr folgt der erste Lauf der EMX250 und ab 16:35 Uhr werden in den Qualifikationsrennen die ersten WM-Punkte vergeben.

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Am Sonntagvormittag stehen die zweiten Läufe der WMX und EMX250 an und ab 13 Uhr beginnen die Wertungsläufe der MX2 und MXGP.

Zeitplan Grand Prix of Germany (Stand 8. Mai 2026):

Freitag, 29. Mai 2026:

  • 10:00 – Technische Abnahme und Lautstärkemessungen (MXGP & MX2)

  • 15:30 – Medizinische Untersuchung nicht fahrfähiger Piloten (MXGP und MX2)

  • 16:00 – Starttrainings MXGP & MX2

  • 17:30 – Medizinische Untersuchung nicht fahrfähiger Piloten im Medical Center

  • 18:20 – Meeting Rennleitung & Teams

  • 18:30 – Meeting Veranstalter, Rennleitung & Event-Management

Samstag, 30. Mai 2026:

  • 07:40 – Startgatter-Demonstration

  • 07:45 – EMX250 Gruppe 1 Freies Training

  • 08:15 – EMX250 Gruppe 2 Freies Training

  • 08:45 – WMX Freies Training

  • 09:10 – EMX250 Gruppe 1 Zeittraining

  • 09:50 – EMX250 Gruppe 2 Zeittraining

  • 10:30 – MX2 Freies Training

  • 11:00 – MXGP Freies Training

  • 11:30 – Onboard-Kamera (2 Runden)

  • 12:10 – WMX Zeittraining

  • 12:45 – MXGP Wildcard Freies-/Zeittraining

  • 13:40 – MX2 Zeittraining

  • 14:15 – MXGP Zeittraining

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Rennen:

  • 14:50 – WMX Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

  • 15:00 – WMX Lauf 1

  • 15:35 – EMX250 Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

  • 15:45 – EMX250 Lauf 1

  • 16:25 – MX2 Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

  • 16:35 – MX2 Qualifikationsrennen

  • 17:15 – MXGP Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

  • 17:25 – MXGP Qualifikationsrennen

  • 18:00 – Meeting Rennleitung & Event-Management

Sonntag, 31. Mai 2026:

  • 09:25 – WMX Besichtigungsrunde

  • 09:35 – Schließung der Wartezone WMX

  • 09:45 – WMX Lauf 2

  • 10:25 – MX2 Warm-up

  • 10:45 – MXGP Warm-up

  • 11:10 – EMX250 Besichtigungsrunde

  • 11:20 – Schließung der Wartezone

  • 11:30 – EMX250 Lauf 2

  • 13:05 – MX2 Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

  • 13:15 – MX2 Lauf 1

  • 14:05 – MXGP Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

  • 14:15 – MXGP Lauf 1

  • 16:00 – MX2 Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

  • 16:10 – MX2 Lauf 2

  • 17:00 – MXGP Motorräder in der Wartezone – Besichtigungsrunde

  • 17:10 – MXGP Lauf 2

  • 18:10 – Besprechung Rennleitung / Event-Management

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