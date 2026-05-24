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Lacapelle-Marival: Lucas Coenen (Red Bull KTM) gewinnt mit Start-Ziel-Sieg

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den ersten Lauf zum Grand Prix of France in Lacapelle-Marival mit einem Start-Ziel-Sieg vor Polesetter Jeffrey Herlings (HRC) und Tim Gajser.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen gewann den ersten Lauf in Lacapelle-Marival
Lucas Coenen gewann den ersten Lauf in Lacapelle-Marival
Foto: Align Media
Lucas Coenen gewann den ersten Lauf in Lacapelle-Marival
© Align Media

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Im Artikel erwähnt

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Erster Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of France in Lacapelle-Marival: WM-Leader Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot vor den beiden HRC-Werksfahrern Tim Vialle und Jeffrey Herlings und Andrea Adamo (KTM).

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Heftiger Crash in Runde 1

In der ersten Runde kam es zu einem Crash, in den Thibault Benistant und Jan Pancar verwickelt wurden. Möglicherweise war auch Jeremy Seewer (Ducati) betroffen, denn auch er befand sich danach ganz am Ende des Feldes, konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben und verpasste auf Platz 21 die Punkteränge. Benistant musste nach dem Crash minutenlang an der Strecke versorgt werden. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen zurzeit noch keine Informationen vor. Hoffen wir, dass es einigermaßen glimpflich ausging.

Lucas Coenen gewinnt mit Start-Ziel-Sieg

Der WM-Leader konnte seinen Vorsprung an der Spitze sukzessive ausbauen. Polesetter Jeffrey Herlings setzte sich in der ersten Runde gegen Andrea Adamo (KTM) durch und erreichte damit Platz 2. Tom Vialle stürzte in der 4. Runde auf Platz 4 liegend und fiel auf Rang 7 zurück. Am Ende kam Vialle auf Rang 8 ins Ziel. Auch Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) musste in einer der tiefen Spurrinnen zu Boden gehen und fiel von Rang 9 auf 11 zurück.

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Im Artikel erwähnt

Gutes Rennen von Tim Gajser

Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser startete im Bereich der Top-10 und überholte im ersten Lauf mehrere Kontrahenten: Zuerst setzte er sich nach einem harten Duell gegen seinen Teamkollegen Maxime Renaux durch, dann gegen den erneut gut aufgelegten Kay de Wolf (Husqvarna) und in Runde 10 gegen Andrea Adamo. Am Ende kam der Slowene mit 18 Sekunden Rückstand auf Platz 3 hinter Coenen und Herlings ins Ziel.

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Lucas Coenen baut WM-Vorsprung aus

Nach der Hälfte des Rennens hatte Lucas Coenen bereits mehrere Sekunden Vorsprung gegenüber seinem Verfolger Jeffrey Herlings herausgefahren. Am Ende gewann der Belgier mit einem komfortablen Vorsprung von 10 Sekunden. Es war bereits sein 6. Laufsieg in der Saison 2026. Damit konnte Coenen seine WM-Führung von 2 auf 5 Punkte ausbauen.

Brian Hsu: Erster WM-Punkt der Saison

Der in Lacapelle-Marival mit einer Wildcard angetretene Brian Hsu (Honda) kam auf Platz 20 ins Ziel und holte damit seinen ersten WM-Punkt in der Saison 2026.

MXGP, Lauf 1:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 34:49.371

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +10.070

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +18.365

  4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +30.786

  5. Andrea Adamo (I), KTM, +36.378

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, +39.622

  7. Romain Febvre (F), Kawasaki, +42.136

  8. Tom Vialle (F), Honda, +49.081

  9. Ruben Fernandez (E), Honda, +59.935

  10. Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +1:09.019

WM-Stand nach Lauf 1:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 264

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 259, (-5)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 223, (-41)

  4. Tom Vialle (F), Honda, 219, (-45)

  5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 211, (-53)

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 200, (-64)

  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 171, (-93)

  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 162, (-102)

  9. Andrea Adamo (I), KTM, 157, (-107)

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 120, (-144)

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Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

3

18

35:01,423

1:50,153

25

02

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

96

18

+0,574

1:49,955

22

03

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

91

18

+19,115

1:50,322

20

04

Isak Gifting

Isak Gifting

Isak Gifting

Isak Gifting

517

18

+22,007

1:50,116

18

05

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

18

+22,667

1:50,228

16

06

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

132

18

+27,399

1:50,946

15

07

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

18

+35,691

1:51,123

14

08

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

18

+41,334

1:51,622

13

09

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

259

18

+43,956

1:52,028

12

10

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

93

18

+45,033

1:52,124

11

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