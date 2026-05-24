Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt GP of France knapp vor Lucas Coenen (KTM)

Zweiter Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of France in Lacapelle-Marival: Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle befand sich nach dem Start in der Spitzengruppe, wurde aber nach der ersten Linkskurve weit nach außen getragen, touchierte den Streckenbegrenzungswall, kam quer und flog heftig über den Lenker ab. Seine Werks-Honda trudelte unkontrolliert umher und überschlug sich mehrfach. Die nachfolgenden Fahrer hatten keine Chance, dem Chaos auszuweichen: Tim Gajser (Yamaha) und weitere Fahrer stürzten. Vialle blieb benommen am Boden liegen. Lucas Coenen (KTM) ging in Führung, doch das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen.

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Der Crash nach dem Start zum zweiten Lauf, der zum Rennabbruch führt Foto: MXGP-TV Der Crash nach dem Start zum zweiten Lauf, der zum Rennabbruch führt © MXGP-TV

Konfusion wegen Motorradwechsels bei Neustart

Die Motorräder von Tom Vialle und Tim Gajser wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Beide Piloten wollten zum Neustart mit ihren Ersatzmotorrädern antreten, was aber nach FIM-Reglement untersagt ist. Zwar dürfen die Piloten nach der Einführungsrunde ihr Motorrad wechseln, nicht aber nach einem Rennabbruch. Gajser, der sich mit seinem Ersatzmotorrad schon am Startgatter aufgestellt hatte, musste seinen Startplatz wieder räumen und ging im zweiten Lauf komplett leer aus.

Der zweite Lauf der MXGP wurde mit der roten Flagge abgebrochen Foto: MXGP-TV Der zweite Lauf der MXGP wurde mit der roten Flagge abgebrochen © MXGP-TV

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Kay de Wolf zieht nach Neustart den Holeshot

Nach dem Neustart kam es an derselben Stelle erneut zu einem Crash mit mehreren Fahrern. Diesmal war es Jan Pancar, der abflog. Pauls Jonass (Kawasaki) konnte nicht ausweichen und stürzte ebenfalls. Diesmal wurde das Rennen jedoch fortgesetzt. Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf zog den Holeshot knapp vor Lucas Coenen und Jeffrey Herlings.

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Duell zwischen Herlings und Coenen

Jeffrey Herlings ging noch in der ersten Runde an de Wolf vorbei in Führung. Auch Lucas Coenen verlor keine Zeit und überholte den Niederländer auf Rang 2. Lucas Coenen blieb von Anfang an in Schlagdistanz zu Herlings. In den letzten Runden erhöhte der 19-Jährige den Druck, doch es reichte nicht, um ein Überholmanöver zu platzieren. Herlings und Coenen fuhren dabei in ihrer eigenen Klasse und setzten sich eine halbe Minute gegenüber dem Rest des Feldes ab. Jeffrey Herlings brachte seine Führungsposition über die Ziellinie und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 0,9 Sekunden. Damit hatten Herlings und Coenen am Ende des Tages jeweils 47 Punkte auf ihrem Konto. Tiebreaker zugunsten von Herlings war sein besserer zweiter Lauf und damit wurde Jeffrey Herlings der Sieger des Großen Preises von Frankreich.

Lage an der Tabellenspitze

Nach seinem Sieg im ersten Lauf hatte Lucas Coenen an der Tabellenspitze seinen Vorsprung zunächst von 2 auf 5 Punkte ausbauen können. Nach dem Laufsieg von Herlings im zweiten Lauf büßte Coenen nun wieder 3 Punkte ein und sein Vorsprung vor dem Deutschland-Grand-Prix im Talkessel beträgt knappe 2 Punkte.

Romain Febvre erreicht das Podium

Nach dem unverschuldeten Ausfall von Tim Gajser, der den ersten Lauf auf Platz 3 beendet hatte, erreichte Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) mit Platz 3 im zweiten Lauf am Ende noch das Podium – mit 34 Zählern punktgleich mit Kay de Wolf. Ausschlaggebend war auch hier sein besserer zweiter Lauf. Der Franzose zeigte im zweiten Lauf im Duell gegen Kay de Wolf Biss und kämpfte sich mit harten Bandagen am Niederländer vorbei. Sowohl er als auch sein Landsmann Maxime Renaux benötigten mehrere Anläufe, um sich gegen den kampfstarken de Wolf in diesem Rennen durchzusetzen. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, dass auch Kay de Wolf sein erstes MXGP-Podium feiern kann.

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Ergebnisse der schweizerischen und deutschen Fahrer

Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer kam im zweiten Lauf auf Platz 16 ins Ziel und holte damit endlich wieder 5 WM-Punkte. Nachdem der Schweizer in den letzten beiden Grands Prix leer ausging, zeichnet sich für den sympathischen Bülacher wieder ein leichter Aufwärtstrend ab. Brian Hsu beendete den zweiten Lauf auf Rang 19 und holte sich damit zwei weitere WM-Punkte.

Nächster Stopp: Talkessel

Der 7. Lauf zur Motocross-WM findet am kommenden Wochenende im Talkessel von Teutschenthal statt. Die Aktiven haben also nur wenige Tage Zeit zur Erholung und die WM bleibt in beiden Klassen weiterhin extrem spannend.

Ergebnis MXGP, Lacapelle-Marival:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 2-1, 47 Lucas Coenen (B), KTM, 1-2, 47 Romain Febvre (F), Kawasaki, 7-3, 34 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-5, 34 Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-4, 33 Andrea Adamo (I), KTM, 5-7, 30 Ruben Fernandez (E), Honda, 9-6, 27 Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 10-10, 22 Tim Gajser (SLO), Yamaha, 3-DNS, 20 Alberto Forato (I), Fantic, 15-8, 19

MXGP-WM-Stand nach Event 6 von 19:

Lucas Coenen (B), KTM, 286 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 284, (-2) Romain Febvre (F), Kawasaki, 231, (-55) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 223, (-63) Tom Vialle (F), Honda, 219, (-67) Maxime Renaux (F), Yamaha, 218, (-68) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 187, (-99) Ruben Fernandez (E), Honda, 177, (-109) Andrea Adamo (I), KTM, 171, (-115) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 126, (-160)

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