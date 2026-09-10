Vorläufiger WM-Kalender 2027: Deutschland-Grand-Prix am 20. Juni 2027

Heute wurde der erste Entwurf für den WM-Kalender 2027 vorgelegt.

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Deutschland Grand-Prix am 20. Juni

Die deutschen Fans sollten sich diesen Termin in den Kalender eintragen. Am Wochenende 19.-20. Juni wird der Grand-Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal ausgetragen. In Deutschland wird der 11. Lauf der Saison ausgefahren. Nach dem 12. Lauf in England soll es nach bisherigen Planungen eine vierwöchige Sommerpause bis zum 25. Juli (Loket) geben.

Saisonfinale in der Schweiz

Nachdem der schweizerische Grand-Prix in diesem Jahr bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt beinahe zum Winter-Motocross mutierte, wurde der MXGP of Switzerland im kommenden Jahr in den Herbst verlegt, wo das Saisonfinale ausgetragen wird. Der Austragungsort ist derzeit noch offen.

3 Überseerennen

Mit Argentinien, China und Australien sind 3 Übersee-Einsätze geplant. Außerdem gibt es den Türkei-Grand-Prix.

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Motocross der Nationen in Assen

Das MXoN 2027 ist am 10. Oktober im Infield des TT Circuit Assen geplant.

Änderungen jederzeit möglich

Provisorisch heißt, dass sich noch viel ändern kann. Der Kalender ist ein erster Baustein und der Termin am 12. September wurde noch nicht einmal genannt.

Interessante Details:

Montevarchi wurde als WM-Ausrichter in diesem Jahr stark kritisiert: Zu eng, zu kleines Fahrerlager, zu enge und staubige Strecke, zu gefährlich, um nur die zentralen Kritikpunkte aufzuführen. Doch allen Unkenrufen zum Trotz steht Montevarchi im Kalender. Auch Foxhills in England ist wieder im Kalender.

Der vorläufige Kalender 2027 Foto: Infront Moto Racing Der vorläufige Kalender 2027 © Infront Moto Racing

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Vorläufiger Kalender Motocross WM 2027 (Stand 10.09.2026)

28.02.27 - Spanien, MXGP of Andalucia, Almonte, WMX, EMX125 14.03.27 - Argentinien, MXGP of Argentina, Bariloche 28.03.27 - Italien, MXGP of Italy, Montevarchi, WMX 04.04.27 - Italien, MXGP of Sardegna, Riola Sardo, EMX125, EMX250 18.04.27 - Spanien, MXGP of Spain, TBA, EMX125, EMX250 25.04.27 - Italien, MXGP of Trentino, Pietramurata, EMX125, EMX250 02.05.27 - China, MXGP of China, Shanghai 23.05.27 - Portugal, MXGP of Portugal, TBA, EMX125, EMX250 30.05.27 - Frankreich, MXGP of France, Saint-Jean-d’Angély, EMX125, EMX250 13.06.27 - Lettland, MXGP of Latvia, Kegums, EMX125, EMX250 20.06.27 - Deutschland, MXGP of Germany, Teutschenthal, WMX, EMX125 27.06.27 - Großbritannien, MXGP of Great Britain, Foxhills, EMX125, EMX250 25.07.27 - Tschechien, MXGP of Czech Republic, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T 01.08.27 - Belgien, MXGP of Flanders, Lommel, EMX250, EMX Open 15.08.27 - Schweden, MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX125, EMX250 22.08.27 - Niederlande, MXGP of the Netherlands, Arnhem, WMX, EMX250 05.09.27 - Türkei, MXGP of Türkiye, Afyonkarahisar, WMX, EMX250 12.09.27 - TBA, MXGP, TBA 19.09.27 - Australien, MXGP of Australia, Darwin, WMX 03.10.27 - Schweiz, MXGP of Switzerland, TBA, EMX125, EMX250

MXoN

10.10.27 - Niederlande, Motocross of Nations, Assen

Junioren-WM