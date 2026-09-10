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Vorläufiger WM-Kalender 2027: Deutschland-Grand-Prix am 20. Juni 2027

FIM und Infront Moto Racing veröffentlichten heute den vorläufigen Kalender für 2027. Im kommenden Jahr soll es 20 WM-Läufe geben. Der Termin für den Deutschland-Grand-Prix ist der 20. Juni.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Der Talkessel bietet eine einzigartige AtmosphäreDer Talkessel bietet eine einzigartige Atmosphäre
Der Talkessel bietet eine einzigartige Atmosphäre
Foto: Thoralf Abgarjan
Der Talkessel bietet eine einzigartige Atmosphäre
© Thoralf Abgarjan

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Heute wurde der erste Entwurf für den WM-Kalender 2027 vorgelegt.

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Deutschland Grand-Prix am 20. Juni

Die deutschen Fans sollten sich diesen Termin in den Kalender eintragen. Am Wochenende 19.-20. Juni wird der Grand-Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal ausgetragen. In Deutschland wird der 11. Lauf der Saison ausgefahren. Nach dem 12. Lauf in England soll es nach bisherigen Planungen eine vierwöchige Sommerpause bis zum 25. Juli (Loket) geben.

Saisonfinale in der Schweiz

Nachdem der schweizerische Grand-Prix in diesem Jahr bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt beinahe zum Winter-Motocross mutierte, wurde der MXGP of Switzerland im kommenden Jahr in den Herbst verlegt, wo das Saisonfinale ausgetragen wird. Der Austragungsort ist derzeit noch offen.

3 Überseerennen

Mit Argentinien, China und Australien sind 3 Übersee-Einsätze geplant. Außerdem gibt es den Türkei-Grand-Prix.

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Motocross der Nationen in Assen

Das MXoN 2027 ist am 10. Oktober im Infield des TT Circuit Assen geplant.

Änderungen jederzeit möglich

Provisorisch heißt, dass sich noch viel ändern kann. Der Kalender ist ein erster Baustein und der Termin am 12. September wurde noch nicht einmal genannt.

Interessante Details:

Montevarchi wurde als WM-Ausrichter in diesem Jahr stark kritisiert: Zu eng, zu kleines Fahrerlager, zu enge und staubige Strecke, zu gefährlich, um nur die zentralen Kritikpunkte aufzuführen. Doch allen Unkenrufen zum Trotz steht Montevarchi im Kalender. Auch Foxhills in England ist wieder im Kalender.

Der vorläufige Kalender 2027
Der vorläufige Kalender 2027
Foto: Infront Moto Racing
Der vorläufige Kalender 2027
© Infront Moto Racing

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Vorläufiger Kalender Motocross WM 2027 (Stand 10.09.2026)

28.02.27 - Spanien, MXGP of Andalucia, Almonte, WMX, EMX125

14.03.27 - Argentinien, MXGP of Argentina, Bariloche

28.03.27 - Italien, MXGP of Italy, Montevarchi, WMX

04.04.27 - Italien, MXGP of Sardegna, Riola Sardo, EMX125, EMX250

18.04.27 - Spanien, MXGP of Spain, TBA, EMX125, EMX250

25.04.27 - Italien, MXGP of Trentino, Pietramurata, EMX125, EMX250

02.05.27 - China, MXGP of China, Shanghai

23.05.27 - Portugal, MXGP of Portugal, TBA, EMX125, EMX250

30.05.27 - Frankreich, MXGP of France, Saint-Jean-d’Angély, EMX125, EMX250

13.06.27 - Lettland, MXGP of Latvia, Kegums, EMX125, EMX250

20.06.27 - Deutschland, MXGP of Germany, Teutschenthal, WMX, EMX125

27.06.27 - Großbritannien, MXGP of Great Britain, Foxhills, EMX125, EMX250

25.07.27 - Tschechien, MXGP of Czech Republic, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

01.08.27 - Belgien, MXGP of Flanders, Lommel, EMX250, EMX Open

15.08.27 - Schweden, MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

22.08.27 - Niederlande, MXGP of the Netherlands, Arnhem, WMX, EMX250

05.09.27 - Türkei, MXGP of Türkiye, Afyonkarahisar, WMX, EMX250

12.09.27 - TBA, MXGP, TBA

19.09.27 - Australien, MXGP of Australia, Darwin, WMX

03.10.27 - Schweiz, MXGP of Switzerland, TBA, EMX125, EMX250

MXoN

10.10.27 - Niederlande, Motocross of Nations, Assen

Junioren-WM

18.07.27 - Estland, Junioren-Motocross-WM, Pärnu

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