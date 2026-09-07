Das wird interessant: Shanghai GP erstmals mit chinesischem Hersteller

Auch wenn die Titelentscheidung in der MXGP schon gefallen ist, bleibt es spannend. Würde der chinesische Hersteller JHL mit einem einheimischen Fahrer antreten, der im Rennen 4 Runden hinterherfährt, wäre das bestenfalls einen Kommentar mit zynischem Unterton wert. Am vergangenen Wochenende holte der türkische GASGAS-Pilot Yigit Ali Selek auf Anhieb 10 WM-Punkte, weil es nur 16 Fahrer im Feld gab. Doch Shanghai ist die Situation am kommenden Wochenende anders. Das chinesische Team JHL Factory Racing wird zwar auch mit einem einheimischen Fahrer antreten, Yuzhang Li ist sein Name. Er war auch im vergangenen Jahr mit dabei und holte im zweiten Lauf mit 4 Runden Rückstand einen WM-Punkt. Dieses Jahr wird aber auch Brian Hsu mit dem chinesischen Bike JHL starten und das ist eine andere Ausgangslage.

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Brian Hsu auf JHL LX350R

Hsu ist ein Fahrer, der mit dem Level eines WM-Laufs vertraut ist. Beim Deutschland-Grand-Prix startete er mit einer Honda in der MXGP, stürzte aber leider schon im Qualifikationsrennen kurz nach dem Start und fiel verletzt aus. Bei der WSX (FIM Supercross-WM) geht er in diesem Jahr mit dem Stark Elektrobike in der SX2-Klasse an den Start und wurde Anfang August in Calgary mit einem 5-3-16-Ergebnis Achter.

China nimmt an Fahrt auf

JHL steht für Junchi Motorcycle Company und ist ein Hersteller aus Chongqing und produziert Straßenmotorräder und Sportmotorräder für Motocross- und Enduro. Nach dem Stand der Dinge soll Hsu am kommenden Wochenende die 350er JHL in der MXGP einsetzen. In der MX2 will JHL mit dem Chinesen Yuzhang Li ins Rennen gehen.

Weitere China-Modelle folgen

Im kommenden Jahr will auch der Hersteller Kove offiziell mit einem Factory-Team in die MXGP einsteigen. Auch ZF Moto plant offenbar ebenfalls WM-Einsätze. Nun wird es also mit JHL ein China-Debüt geben. Wird es ein Flop? Niemand kann es vorhersagen. Was aber offenkundig ist: Die Chinesen sind ambitioniert und offensichtlich sehr motiviert und die chinesische Wirtschaft wächst.

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MXGP Nennungen MXGP of China

#1 - Romain Febvre (F), Kawasaki #10 - Calvin Vlaanderen (NL), Ducati #16 - Tom Vialle (F), Honda #24 - Kevin Horgmo (N), Honda #32 - Brent van Doninck (B), Fantic #41 - Pauls Jonass (LV), Kawasaki #53 - Dylan Walsh (NZL), KTM #70 - Ruben Fernandez (E), Honda #80 - Andrea Adamo (I), KTM #84 - Jeffrey Herlings (NL), Honda #91 - Jeremy Seewer (CH), KTM #93 - Jago Geerts (B), Beta #132 - Andrea Bonacorsi (I), Ducati #171 - Yuzhang Li (CHN), JHL #243 - Tim Gajser (SLO), Yamaha #253 - Jan Pancar (SLO), KTM #303 - Alberto Forato (I), Fantic #361 - Riga Wu (CHN), Yamaha #517 - Isak Gifting (S), Yamaha #781 - Brian Hsu (D), JHL

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