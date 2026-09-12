Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

VR46-Pilot Morbidelli: Enormes Tempo, aber Fehler und Strafe beim Heim-GP

Bei seinem letzten Misano-Auftritt als MotoGP-Pilot glänzt VR46-Vertreter mit hohem Tempo. Zugleich stellte sich der Römer wieder mehrfach ein Bein. Eine Unaufmerksamkeit hatte große Folgen: Strafe!

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Franco Morbidelli: Schnell aber nicht fehlerfrei
Franco Morbidelli: Schnell aber nicht fehlerfrei
Foto: Gold and Goose
Franco Morbidelli: Schnell aber nicht fehlerfrei
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nicht zum ersten Mal erlebt Franco Morbidelli ein durchwachsenes und kurioses MotoGP-Rennwochenende. Der Einstieg in das Heimrennen von Pilot und VR46-Mannschaft am Misano World Circuit Marco Simoncelli verlief noch unauffällig und zeigte, dass Morbidelli an der Adria immer noch zu den schnellsten Athleten zählt. «Morbido» kam sofort auf gute Zeiten. Am Ende wurde es Platz 13 mit 0,7 Sekunden Rückstand auf Leader Marc Marquez; zu Teamkollege Di Giannantonio, der zuletzt stets deutlich schneller war, waren es zwei Positionen und Zehntel.

Werbung

Werbung

Das wichtige Zeittraining war dann ein bemerkenswerter Mix aus Speed und Misere. Los ging es im Morbido-Style mit einem Spätstart. Während die ersten Piloten auf die Piste gingen, schlüpfte der Römer erst ins Leder. Um danach sofort bei den Schnellsten zu sein. Sowohl mit Medium- als auch mit Soft-Reifen fuhr die Nummer 21 auf Augenhöhe mit dem Teamkollegen und war immer sicher im Q2.

Als es dann final zur Sache ging, legte Morbidelli nach: Platz 2 vor Marc Marquez und hinter Academy-Kumpel Bezzecchi. Doch Sekunden später wurde die Runde gestrichen. Morbidelli hatte sich um Millimeter verschätzt und war über den zulässigen Streckenrand gefahren.

Im Artikel erwähnt

Franco Morbidelli in Misano: Ist das Heimrennen schon ruiniert?
Franco Morbidelli in Misano: Ist das Heimrennen schon ruiniert?
Foto: Gold and Goose
Franco Morbidelli in Misano: Ist das Heimrennen schon ruiniert?
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Morbidelli drehte ab und holte sich einen frischen Hinterreifen. Und wieder ging die Post ab. Bei der Abschiedsvorstellung als MotoGP-Athlet gelang eine 1:30,415 min – gut genug für Platz 5 hinter Di Giannantonio und somit der direkte Einzug ins Q2.

TV-Programm

Der eigentliche, folgenschwere Aufreger hatte sich da bereits ereignet. In der ersten Phase der Session stand Morbidelli wieder einmal im Weg rum. In Kurve 13 wurde KTM-Pilot Enea Bastianini Opfer des entspannten Bummlers. Es dauerte volle zwei Stunden, dann befand die Kommission der Stewards: Strafe! Morbidelli muss beim GP-Rennen am Sonntag eine Long-Lap einplanen. Ein Top-Ergebnis vor den Tifosi dürfte unter normalen Umständen unmöglich sein.

Morbidelli, der nach dem Zeittraining die Strafe nur erahnte, blieb wenig überraschend auch jetzt relaxed: «Für mich ist wichtig, dass das Vertrauen in das Bike da ist. Und das war von der ersten Runde vorhanden. Wir haben hier einen guten Status, ich kenne die Piste sehr gut und so hat dann auch bei der letzten Attacke alles gepasst.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. Freies Training

  3. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

13

1:31,040

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

16

+0,007

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+0,039

04

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

9

+0,238

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

15

+0,260

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

10

+0,275

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

15

+0,297

08

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+0,319

09

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

13

+0,430

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

13

+0,654

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien