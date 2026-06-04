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Ai Ogura (Aprilia) zu sich selbst: «Ich muss diese Barriere durchbrechen!»

Nach Platz 4 in Mugello kommt Ai Ogura in Ungarn auf eine Strecke, auf der er 2025 strauchelte. Weshalb er generell in der ersten Rennhälfte langsam ist und wann er seinen ersten MotoGP-Sieg holt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Ai Ogura und Marco Bezzecchi in der Pressekonferenz in Ungarn
Ai Ogura und Marco Bezzecchi in der Pressekonferenz in Ungarn
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi in der Pressekonferenz in Ungarn
© Gold & Goose

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Ai Ogura hat bislang eine starke MotoGP-Saison 2026. Bei den ersten sieben Rennwochenenden erzielte er sieben Top-5-Platzierungen (Sprints und Grands Prix). In Le Mans holte der Trackhouse-Aprilia-Pilot seinen ersten Podestplatz in der Königsklasse, am vergangenen Wochenende wurde er am Sonntag in Mugello Vierter. In der Gesamtwertung belegt der Moto2-Weltmeister von 2024 derzeit Platz 5.

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Ogura kommt mit der RS-GP26 sehr gut zurecht und war in dieser Saison bislang auf allen Strecken konkurrenzfähig. An diesem Wochenende geht es mit dem Ungarn-GP auf dem Balaton Park Circuit weiter – dort hatte er letztes Jahr seine Probleme, im Grand Prix reichte es nur für Platz 11. In welchen Bereichen muss er sich verbessern, damit er in diesem Jahr auf dieser Strecke besser abschneidet? «Eigentlich überall! Letztes Jahr hatte ich auf dieser Strecke in allen Abschnitten meine Probleme», schmunzelte der Japaner in der Auftaktpressekonferenz zum Großen Preis von Ungarn am Donnerstag. «Für mich ist es hier nicht einfach. Mal sehen, wie es dieses Jahr läuft. Es ist sehr wichtig, am Freitagmorgen gut zu starten.»

In der zweiten Rennhälfte Top

Im Grand Prix in Mugello hatte Ogura insbesondere am Ende des Rennens eine unglaubliche Pace, was viele Top-Fahrer bestätigten. Fühlt er sich nun als einer der stärksten Fahrer in der zweiten Rennhälfte? «Ja, aber ich bin dafür im ersten Teil eines Rennens einer der langsamsten», lachte Ogura. Was ist das Problem zu Beginn? «Ich muss einfach schneller sein. Ich bin da immer ein wenig im Sicherheitsmodus unterwegs, auch wenn ich es gar nicht will. Ich muss irgendwie diese Barriere durchbrechen und zu Beginn des Rennens schneller fahren.»

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Nach seinem ersten Podestplatz im Frankreich-GP – ist es bald soweit mit dem ersten MotoGP-Sieg? «Wir streben immer bessere Positionen an, aber momentan machen es Bez und Jorge viel besser als ich. Ich muss härter arbeiten!», lautete die Ansage des 25-Jährigen.

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