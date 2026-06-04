KTM-Topscorer Acosta: Nach Mugello-Rätselraten weiter mit Barcelona-Setup

Acosta-Fans erinnern sich mit Freude an den Premieren-Tag der MotoGP auf dem neuen Balaton-Park-Circuit zurück. Vor nicht einmal 10 Monaten – es war der 22. August – zauberte Acosta die KTM RC16 im Zeittraining auf Position 1. Der Youngster war einige Tausendstel schneller, um den 4,07 km langen am Plattensee gekommen als WM-Dominator Marc Marquez.

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Doch zu einem Sieg sollte es auch im ungarischen Sommer nicht reichen. Platz 2 im Q2, Sturz im Sprint, dennoch folgte eine bemerkenswerte Fahrt auf Platz 2 – wieder hinter Marc Márquez Beste Voraussetzungen für einen neuen Anlauf in Richtung GP-Sieg. Doch Acosta hebt die Schultern beim ersten Debrief 2026 in Balaton Park: «Wir haben keine Ahnung, wie es laufen wird. Auch wenn es schön war, hier letztes Jahr direkt konkurrenzfähig zu sein, die Situation ist eine andere – ich gehe davon aus, es wird komplett anders ablaufen als letztes Jahr. Allein schon, weil wir jetzt vier sehr starke Aprilia haben, damals war es eine.»

Pedro Acosta mit Moto2-Pilot Escrig und Crew-Chief Trevathan (re.) Foto: instagram Pedro Acosta Pedro Acosta mit Moto2-Pilot Escrig und Crew-Chief Trevathan (re.) © instagram Pedro Acosta

Von den Trackhouse-Kunden-Bikes war in der Tat wenig zu sehen, doch immerhin gelang Jorge Martin beim Großen Preis als Vierter hinter Bezzecchi sein bestes Saisonergebnis. Zu einer Prognose ließ sich Acosta am Tag vor dem Zeittraining auch deshalb nicht hinreißen, weil der Italien-GP vor wenigen Tagen Fragen aufgeworfen hatte.

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Pedro Acosta: «Wir hatten in Mugello Probleme. Das Besondere dabei ist: Unsere Leistung war in Italien nie konstant – wir waren über das ganze Wochenende mit allen Fahrern unterschiedlich stark.» Tech3-Pilot Bastianini hielt als Beispiel her: «Enea war am Freitag extrem stark – auf einer Strecke, die noch weniger Haftung hatte. Doch er konnte das Tempo dann nicht mehr steigern, obwohl der Grip zunahm.»

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Acosta verwundert: «Bei mir war es andersrum. Ich wurde immer schneller, doch auch am Sonntag konnte ich weiter zulegen. Das ist schwer zu verstehen. Daran arbeiten wir, indem wir alle Daten übereinanderlegen. Fakt ist, ich werde hier mit der Abstimmung losfahren, mit der ich in Catalunya gut klarkam.»

Legt man die Resultate des ersten Saisondrittels auf den Tisch, gibt es kein Vertun, welcher Pilot das Beste aus der KTM herausholt. Pedro Acosta liegt auf WM-Rang 4 und hat mit 103 Punkten mehr als doppelt so viele Zähler geholt wie Teamkollege Binder auf Platz 12. Direkt dahinter: Enea Bastianini. Erst fünf Zähler gehen auf das Konto des lange verletzten Vinales – der zweite spanische RC16-Pilot wird zum ersten Mal auf dem Circuit am Plattensee fahren.