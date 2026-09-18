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Ai Ogura nach Q2-Einzug beim Comeback: «Die Runde hat mich überrascht»

Ai Ogura setzt sich bei der Rückkehr auf die Trackhouse-Aprilia keine festen Ziele. Im Zeittraining zum MotoGP-Wochenende am Red Bull Ring verblüffte der Japaner: Platz 3 und bester Aprilia-Pilot.

MotoGP

Ai Ogura fand im Zeittraining zurück zu seinem Speed: Platz 3
Ai Ogura fand im Zeittraining zurück zu seinem Speed: Platz 3
Foto: Gerhard Schiel
Ai Ogura fand im Zeittraining zurück zu seinem Speed: Platz 3
© Gerhard Schiel

Im Artikel erwähnt

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Ein «ganz normales Wochenende» wolle er haben, sagte Ai Ogura am Donnerstag im Vorfeld des MotoGP-Events am Red Bull Ring von Spielberg. Nur einen Tag später ist der erste Schritt gemacht. Der Trackhouse-Pilot, der vor seiner Zwangspause wegen einer Handverletzung drauf und dran war als Mitfavorit in den Kampf um die WM-Spitze einzugreifen, begann das Rennwochenende im freien Training zwar auf nur Platz 19, war mit 22 Umläufen jedoch einer der zwei fleißigsten Piloten im Fahrerfeld.

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Im wichtigen Zeittraining am Nachmittag, der mit 60 Minuten länsgten Session des GP-Events, sicherte sich der Japaner mit der drittschnellsten Zeit souverän den direkten Einzug ins Q2 am Samstag. Die Rundenzeit, die den Mann mit der Startnummer 79 als besten Aprilia-Fahrer auf die Zeittafel aufscheinen ließ, überraschte auch den Rückkehrer: «Die Runde hat mich überrascht, denn bis dahin habe ich mich darauf konzentriert, mein eigenes Ding zu machen. Ich hatte einen anderen Ablauf als die anderen Fahrer und habe nur das Fahren genossen.»

Druck bei seiner Rückkehr ins Fahrerfeld verspüre er ohnehin keinen, so der 25-Jährige – seine Platzierungen seien weitgehend unwichtig. Sein Ziel sei am Wochenende in der Steiermark ein anderes: «Es ist das erste Rennwochenende nach einer langen Pause, und ich bin dabei, um wieder reinzukommen.»

Im Artikel erwähnt

Daumen hoch für den kaputten Daumen

Es ist das letzte Rennen, bevor die MotoGP nach Asien aufbricht. Das nächste Rennwochenende wird Anfang Oktober das Heimrennen Oguras im japanischen Motegi sein. Der ausheilende gebrochene Daumen bereite dem ehemaligen Moto2-Weltmeister jedoch auch jetzt keine Komplikationen mehr; er habe am Freitag «keine Probleme» verspürt, und Schmerzmittel seien nicht nötig: «Zumindest am Freitag nicht und bestimmt auch am Samstag nicht. Es ist alles in Ordnung», so Ogura.

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Vor dem Sprint am Samstag hat Ai Ogura als Sechster der WM-Tabelle inzwischen 71 Zähler Rückstand auf den Gesamtführenden Marc Marquez und liegt 4 Punkte vor Garagenkollege Raul Fernandez, der als einziger Aprilia-Pilot den Einzug ins Q2 verpasste.

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