Marc Marquez (Ducati/4.): «Nicht das erste Mal, dass KTM sehr schnell ist»
Gute 0,4 sec trennen die Top-10 im MotoGP-Zeittraining auf dem Red Bull Ring am Freitag. Wie Weltmeister und WM-Leader Marc Marquez aus dem Team Ducati Lenovo die Kräfteverhältnisse einschätzt.
28 Rennen in der MotoGP-Weltmeisterschaft 2026 sind gefahren, Marc Marquez (Ducati) und Jorge Martin (Aprilia) liegen in der Gesamtwertung mit 273 Punkten vorne. Der Red Bull Ring in der Steiermark war für Ducati immer ein gutes Pflaster, zehn der bislang zwölf Grands Prix dort wurden vom Hersteller aus Borgo Panigale gewonnen.
Von einer Ducati-Überlegenheit konnte im Zeittraining am Freitagnachmittag aber keine Rede sein, denn KTM-Aushängeschild
«Das Wichtigste ist, dass wir das Gefühl für das Motorrad vom ersten zum letzten Run verbessern konnten», hielt Marquez fest. «Am Samstag müssen wir
Angesichts der Stärke von Acosta und KTM in Österreich betonte Marc Marquez, dass in der Weltmeisterschaft noch nichts festgezurrt ist. Dem Führungsduo mit 273 Punkten folgen Marco Bezzecchi (Aprilia, 241), Fabio Di Giannantonio (Ducati, 223), Pedro Acosta (KTM, 209), Ai Ogura (Aprilia, 203) und Raul Fernandez (Aprilia, 199). «Pedro ist im Titelkampf», hielt der Weltmeister fest. «Es kommen noch acht Rennwochenenden und er liegt 64 Punkte zurück. Ich lag vor sieben Events 102 Punkte hinten.»
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