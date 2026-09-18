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Espargaro zu den Siegchancen von Acosta: «Ich hoffe, dass es soweit ist»

KTM-Ersatzfahrer-Juwel Pol Espargaro will beim MotoGP-WM-Fest in Spielberg KTM-Kollege Pedro Acosta ganz oben sehen und unterstreicht die Gründe für einen möglichen Sieg seines jungen Landsmannes.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Pol Espargaro sieht viel Potenzial
Pol Espargaro sieht viel Potenzial
Foto: Gold and Goose
Pol Espargaro sieht viel Potenzial
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP-WM ist auf dem Red Bull Ring in Spielberg zu Gast, bevor es mit dem Event in Motegi auf Asien-Tour geht. Routinier Pol Espargaro (35) ist bei Red Bull KTM Tech3 ein weiteres Mal als Ersatz für seinen noch angeschlagenen Landsmann Maverick Vinales (31) am Start. Für KTM ist Spielberg der Höhepunkt des Rennkalenders – dessen ist sich auch der Katalane bewusst. Espargaro selbst verpasste 2020 in Spielberg nur knapp seinen ersten MotoGP-Triumph.

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Pol Espargaro wurde im Fahrerlager auch auf Red Bull KTM-Aushängeschild Pedro Acosta angesprochen. «Polycio» war auf die Frage vorbereitet: «Ich hoffe, dass es an diesem Wochenende so weit ist! Wenn es einen Ort gibt, dann muss es hier sein! Es gibt hier harte Bremszonen. Ich bin froh, dass Pedro nach guten Ergebnissen in Aragon und auch Misano nun direkt hier weitermacht. Das waren schwierige Pisten, auf denen wir eigentlich immer mehr Probleme hatten, als erwartet. Es sollte hier eigentlich noch besser sein – ich weiß aber nicht, um wie viel und ob es für Pedro für den Sieg reicht.»

Pedro Acosta wurde zuletzt in Aragon (2.) und Misano (3.) bejubelt
Pedro Acosta wurde zuletzt in Aragon (2.) und Misano (3.) bejubelt
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta wurde zuletzt in Aragon (2.) und Misano (3.) bejubelt
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Espargaro, der in erster Instanz mit der Entwicklung der 850er-KTM beschäftigt ist und diese auch am kommenden Montag in Spielberg fährt: «Pedro es sich verdient, er hätte schon viel früher ein Rennen gewinnen müssen. Wenn ich schon in meiner Karriere kein Rennen gewonnen habe und mir ein paar Siege verdient hätte – er hat sich dann noch viel mehr verdient, als er geschafft hat. Es heißt aber nicht, dass er nicht gut genug ist. Er fährt einfach krank! Er ist, wenn nicht der beste Fahrer im Moment. Ich denke, er wird den Sieg bald erreichen.»

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Zu seinem Landsmann und KTM-Problemfall Maverick Vinales sagt Pol Espargaro: «Ich war mit Maverick in Kontakt. Er selbst ist KTM, Red Bull und der medizinischen Seite vernetzt. Er fühlt sich immer besser. Seine Testergebnisse waren gut, soweit ich weiß. Wir hoffen jetzt, dass es in Japan sein wird. Er bereitet sich auch darauf vor.»

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Pedro Acosta

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