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Noch-MotoGP-Leader Martin nach Platz 5: «Wusste es schon am Freitag»

Zunächst machte Tabellenführer Jorge Martin seinem Ruf alle Ehre, doch schnell riss es den Aprilia-Piloten zurück – mehr als Platz 5 war beim Treffen der MotoGP in Aragon auch im GP-Rennen nicht drin.

MotoGP

Jorge Martin: Platz 5 auch im GP-Rennen
Jorge Martin: Platz 5 auch im GP-Rennen
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin: Platz 5 auch im GP-Rennen
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Von Startplatz 5 aus schienen dem Tabellenführer alle Möglichkeiten offen zu stehen, um im Rennen um die WM-Führung selbst Impulse zu geben. Auch die Konkurrenz, inklusive Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi, hatte den Madrilenen auf dem Radar für den Großen Preis von Aragon.

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Prompt schoss Martin wie entfesselt ins Rennen. Der Aprilia-Werkspilot profitierte von der kurzzeitigen Orientierungslosigkeit der Marquez-Brüder. Während Alex nicht perfekt gestartet war, verpasste Marc den Moment, das hintere Device zur Höhenverstellung zu deaktivieren – Martin schlug zu, war nach einem halben Kilometer hinter Teamkollege Bezzecchi Zweiter.

Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Doch noch in der ersten Runde war der Traum von einem Traumergebnis vorbei. Jorge Martin brachte die Leistung seiner RS-GP wie zuletzt nicht effektiv auf den Boden. Ruckzuck ging es zurück auf Platz 5. Dort blieb der «Martinator» die nächsten 115 Kilometer bis zur Flagge. Entsprechend bedrückt sprach Jorge Martin nach dem Aragon zu den Medien. «Es war auch heute sehr hart. Immerhin habe ich aus meinem Potenzial das Beste herausgeholt. Eigentlich lief es wie erwartet, denn ich hatte bereits am Freitag ein Bild von unseren Möglichkeiten – mehr als Platz 5 war für mich hier unter keinen Bedingungen drin. Wenn man sieht, dass es vom Potenzial her eine unserer schlechten Pisten ist, sind zwei fünfte Plätze sehr brauchbar. Ich schaue schon mit Vorfreude auf Misano und den Red Bull Ring – dort haben wir den Grip, den wir brauchen.«

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Näher dran als im Sprint – und doch abgeschlagen

Verhalten fügte Martin hinzu: «Wenigstens war ich im GP näher am Podium als im Sprint und ich konnte zum Schluss etwas auf Alex auf Platz aufholen.» In Zahlen ausgedrückt: Das Ziel erreichte Martin 12 Sekunden hinter dem Sieger. Auf Teamkollege Bezzecchi verlor der Noch-Tabellenführer in seiner schnellsten Runde immer noch vier Zehntel.»

Martin: «Grip – das ist es, was mir gefehlt hat. Ich war nicht in der Lage, damit besser umzugehen. Mehr als Platz 5 ging nicht – und ich möchte das schnellstmöglich abhaken. Angesprochen auf die längst kritische Lage in der WM-Tabelle mit nur noch 19 Zählern Plus auf Marc Marquez und 24 auf Bezzecchi, fasste sich der Champion des Jahres 2024 ebenfalls kurz: «Ich werde jeden Tag hart kämpfen – und noch habe ich das Limit mit dem Bike nicht erreicht.»

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

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11

23

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10

10

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Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

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